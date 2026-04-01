  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

رزمایش دامپزشکی در ۶۰ روستای محروم مازندران اجرا شد

ساری - مدیرکل دامپزشکی مازندران از اجرای رزمایش سراسری جهاد دامپزشکی در بیش از ۶۰ روستا خبر داد و گفت: دامداران این مناطق از واکسیناسیون، ویزیت رایگان و آموزش‌های مستقیم بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نخستین رزمایش سراسری جهاد دامپزشکی شهدای جنگ رمضان گفت: تیم‌های دامپزشکی و نیروهای جهادی به بیش از ۶۰ روستای کم‌برخوردار استان اعزام شدند و خدمات گسترده‌ای از جمله واکسیناسیون دام‌ها، ویزیت رایگان، آموزش‌های حضوری دامداران و سم‌پاشی محیطی ارائه کردند.

وی افزود: واکسیناسیون شامل بیماری‌هایی مانند طاعون نشخوارکنندگان، آبله، شاربن و تب‌برفکی بود و سموم مورد نیاز نیز بین دامداران توزیع شد تا سلامت دام‌ها حفظ و امنیت غذایی مناطق روستایی تقویت شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران تصریح کرد: این رزمایش با همکاری جهاد کشاورزی، بسیج اقشار کشاورزی، بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد تا علاوه بر حمایت از دامداران محروم، فعالیت‌های پیشگیرانه دامپزشکی در روستاها تقویت شود.

آقاپور کاظمی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵، اداره کل دامپزشکی با اجرای اردوهای جهادی منظم در شهرستان‌ها تلاش کرده پوشش واکسیناسیون را گسترش دهد و برنامه‌های پیشگیرانه دامداران را با آموزش و خدمات درمانی همراه کند.

وی در پایان گفت: ارائه خدمات درمانی و واکسیناسیون در روستاهای محروم ادامه دارد و از دامداران خواست با همکاری ادارات دامپزشکی، سلامت دام‌ها را تضمین و امنیت غذایی جامعه را تقویت کنند.

کد مطلب 6789011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها