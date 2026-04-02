سناتور آمریکایی: ترامپ یک دروغگوی متوهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس وان هولن، سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: تنها چیزی که می‌توانیم انتظار داشته باشیم، دروغ‌های بیشتر ترامپ است.

وی اضافه کرد: این مرد متوهم خطری برای کشور ما و جهان است.

هولن تصریح کرد: ترامپ طبق معمول به ما دروغ گفت. بیش از دو هفته پیش گفت: «ما برنده شدیم». اگر اینطور است، پس چرا هنوز در این وضعیت هستیم؟ بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مجری شبکه خبری «سی‌بی‌اس» نیز بعد از پایان یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، گفت که این سخنرانی فقط برای کسانی که تا به حال به اظهارات ترامپ گوش نداده‌اند تازگی داشت، وگرنه هیچ چیز جدیدی در آن وجود نداشت.