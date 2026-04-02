۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۸

سناتور آمریکایی: ترامپ یک دروغگوی متوهم است

یک سناتور مطرح آمریکایی به سخنرانی ساعات قبل ترامپ و توهمات وی در قبال ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس وان هولن، سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: تنها چیزی که می‌توانیم انتظار داشته باشیم، دروغ‌های بیشتر ترامپ است.

وی اضافه کرد: این مرد متوهم خطری برای کشور ما و جهان است.

هولن تصریح کرد: ترامپ طبق معمول به ما دروغ گفت. بیش از دو هفته پیش گفت: «ما برنده شدیم». اگر اینطور است، پس چرا هنوز در این وضعیت هستیم؟ بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مجری شبکه خبری «سی‌بی‌اس» نیز بعد از پایان یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، گفت که این سخنرانی فقط برای کسانی که تا به حال به اظهارات ترامپ گوش نداده‌اند تازگی داشت، وگرنه هیچ چیز جدیدی در آن وجود نداشت.

    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      نه تنها ترامپ تمامی مدعیان قدرت عالم یک عمر درتوهم بودند وهستند
    • ایرانی IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      دولتمردان آمریکا همیشه باکشورماایران دشمن بودند.ماایرانیهالیست درازی داریم ازجنایتهای آمریکا واسراییل درحق کشورمون.مردم آمریکا هیچ لیستی ندارند که ایران بهشون ظلم کرده باشه وتهدیدبوده باشه براشون.همش پای نتانیاهو درهمه جنایت‌ها آشکاره.رییس جمهور آمریکا داره ازاسراییل حمایت می‌کنه وجنگ راه انداخت.زجرشو هم مردم ما ومردم امریکامیکشند.یهودیهای پست فطرت اسراییل بقای خود رادرجنگ می‌بینند.کی میشه اسراییل نابودبشه.این غده سرطانی

