شومر: اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چاک شومر، رئیس دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: آیا تاکنون رئیس‌جمهوری سخنرانی جنگی نامرتبط‌تر، بی‌ربط‌تر و ناهماهنگ‌تر از این سخنرانی ایراد کرده است؟

وی اضافه کرد: اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی در تاریخ کشورمان خواهد بود.

شومر بیان کرد: ناتوانی ترامپ از تعیین اهداف کاملا آشکار بوده و باعث گریختن متحدان خود و نادیده گرفتن مشکلات معیشتی آمریکایی ها شده است.

در حالی که عملیات های تلافی جویان ایران سرسختانه علیه اهداف دشمن ادامه دارد.

ترامپ طبق معمول در سخنرانی تازه خود مدعی پیروزی در برابر ایران شد.