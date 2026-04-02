۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۰

شومر: اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی بود

رئیس دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا از توهمات ترامپ در قبال ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چاک شومر، رئیس دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: آیا تاکنون رئیس‌جمهوری سخنرانی جنگی نامرتبط‌تر، بی‌ربط‌تر و ناهماهنگ‌تر از این سخنرانی ایراد کرده است؟

وی اضافه کرد: اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی در تاریخ کشورمان خواهد بود.

شومر بیان کرد: ناتوانی ترامپ از تعیین اهداف کاملا آشکار بوده و باعث گریختن متحدان خود و نادیده گرفتن مشکلات معیشتی آمریکایی ها شده است.

در حالی که عملیات های تلافی جویان ایران سرسختانه علیه اهداف دشمن ادامه دارد.

ترامپ طبق معمول در سخنرانی تازه خود مدعی پیروزی در برابر ایران شد.

    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ ۰۹:۲۷ نماینده نیویورک در کنگره: باید به حمایت از اسرائیل پایان دهیم
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است.
      • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. آتش بس را نمی پذیریم و به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از جنایتکاران جنگی در آمریکا و اسرائیل هستیم.
      • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
      • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        منم باتو موافقم
    • فرهنگ IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      هشدار: شخصیت‌های امریکایی می‌گویند ترامپ این جنایات را کرده تا تقصیرها را به گردن فرد بیندازند ولی ما نباید این را تکرار کنیم و مجموعه حاکمان امریکا را از این جنایات مبرا کنیم. و باید بگوییم امریکا مسئوله زیرا ممکن است ترامپ به هر جنایتی دست بزند و سایر ارکان امریکا از خدا خواسته‌اند و مانع او نخواهند شد. این مطلب بسیار مهمی است و رسانه‌ها و مسئولین ما باید مد نظر قرار دهند.

