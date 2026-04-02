علیرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت خود پس از مصدومیت اظهار کرد: خدا را شکر شرایط خوبی دارم. با توجه به اینکه مدت کوتاهی تمرین کردهام، رکوردهای نسبتا خوبی به ثبت رساندهام، اما هنوز باید تمریناتم را بیشتر کنم تا به وزنههای بهتری برای بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی برسم.
وی افزود: دیگر به رکوردهایی که قبلا ثبت کردهام فکر نمیکنم و به دنبال ثبت رکوردهایی فراتر از آنها هستم. هدفم این است که به رکوردهایی دست پیدا کنم که در تاریخ ماندگار شود.
ملیپوش دسته فوقسنگین وزنهبرداری ایران عنوان کرد: همیشه مقام معظم رهبری در صحبتهایشان بر وحدت و یکپارچگی ملت ایران تاکید داشتهاند. من به روزهای پس از جنگ بسیار امیدوارم و مردم ایران در همین دوران نیز نشان دادند که به وحدت رسیدهاند.
یوسفی ادامه داد: زمانی که ما روی تخته میرویم، میلیونها نفر چشمانتظار موفقیت ما هستند و برایمان دعا میکنند. اکنون نیز باید در کنار مردم باشیم. بهعنوان فرزند کوچک ایران، از همه میخواهم در صحنه حضور داشته باشند. ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم و باید به وحدت ملی و همدلی برسیم.
قهرمان وزنهبرداری ایران خاطرنشان کرد: اردوهای تیم ملی از بهمنماه آغاز شده بود، اما متأسفانه به دلیل حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، وقفهای در اردوها ایجاد شد. با پیگیری رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی، اردوها در استان اردبیل از سر گرفته شده تا بتوانیم تمرینات را ادامه دهیم و برای مسابقات آماده شویم.
نظر شما