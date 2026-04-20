به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون جهانی وزنهبرداری مسابقات جهانی جوانان قرار است ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اسماعیلیه مصر برگزار شود اما پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران شرایط اعزام تیمها و حتی برگزاری مسابقات ورزشی در داخل ایران تحت شعاع این موضوع قرار گرفت. به همین خاطر در ابتدا وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنهبرداری از عدم اعزام تیم به مسابقات جهانی خبر داد و اعلام کرد با توجه به شرایط فعلی به احتمال زیاد تیم به مسابقات اعزام نمیشود.
البته بعد از اعلام آتش بس و آرام شدن شرایط بحث اعزام ملیپوشان وزنهبرداری به مسابقات جهانی به صورت جد پیگیری شد و دبیر فدراسیون وزنهبرداری اعلام کرد به دنبال اعزام ملیپوشان وزنهبرداری هستند و در تلاش هستند تا تیم به این مسابقات اعزام شود چرا که تیم جوانان زیر نظر سهراب مرادی شرایط خوبی دارد و شانس مدال آوری آنها بالاست بنابراین حیف است که تیم به این مسابقات اعزام نشود.
ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اعزام تیم جوانان به مسابقات جهانی گفت: واقعا موضوع هنوز مشخص نیست و به نظرم ۵۰ ۵۰ است. ممکن است تیم اعزام شود و ممکن است در دقیقه نود شرایط برای اعزام ملیپوشان فراهم نشود. باید ببینم در آینده چه اتفاقی میافتد. در فدراسیون ما پیگیر کارهای اعزام ملیپوشان هستیم. حتی رئیس فدراسیون از سوی وزارت خانه پیگیر همه امور بود و شورای برون مرزی هم برای اعزام تیم موافق خود را اعلام کرد.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری عنوان کرد: اما مهمترین چالش بحث ویزای ملیپوشان است. در حال حاضر رئیس فدراسیون از فدراسیون جهانی و شخص جلود پیگیر است که ویزا برای ملیپوشان ما صادر شود. حتی قرار بود رئیس فدراسیون یک روزه به استانبول برود و پیگیر ویزای ملیپوشان باشد. خوشبختانه پرواز به ترکیه هم برقرار شده و در روند سریع کارها سرعت میبخشد. در هر حال تلاش ما این است که ملیپوشان به مسابقات جهانی مصر اعزام شوند. امیدوارم شرایط فراهم شود تا تیم در این رقابتها شرکت کند.
ربیعی همچنین در مورد آخرین شرایط تیم ملی وزنهبرداری جوانان گفت: پیش از جنگ تحمیلی ملیپوشان مدتها در اردو بودند و تمرینات خوبی داشتند،اما متأسفانه با شروع جنگ اردوی تیمهای ملی لغو شد و تمرینات ملیپوشان دچار وقفه شد. با این حال تیم ملی از شنبه هفته گذشته پس از انجام تست دوپینگ دوباره وارد اردو شد و ملیپوشان به اردبیل رفتند تا تمرینات را آنجا پیگیری کنند. امیدوارم تیم اعزام شود و ملیپوشان هم بتوانند نتیجه قابل قبولی کسب کنند.
