به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران، تمام اعزامهای ورزشی با چالش روبهرو شد و اردوهای تیمهای ملی و مسابقات ورزشی به حالت تعلیق درآمد. البته در اواسط جنگ تحمیلی فدراسیون وزنهبرداری اردوهای خود را به صورت محدود با تعداد نفرات کم در اردبیل از سر گرفت اما اردوی تیمهای جوانان و نوجوانان برگزار نشد.
در حال حاضر جدیترین مسابقه پیش روی فدراسیون وزنهبرداری رقابتهای جهانی جوانان است که اوایل اردیبهشت در مصر برگزار خواهد شد. پیش از این وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنهبرداری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود در صورتی که شرایط مهیا نباشد امکان اعزام تیم ملی جوانان به مسابقات جهانی وجود ندارد.
پس از اعلام آتش بس و آرام شدن شرایط کشور، دبیر فدراسیون وزنهبرداری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری برای اعزام تیم جوانان به مسابقات جهانی مصر خبر داد و گفت: در حال پیگیری اعزام تیم به مسابقات جوانان جهان در مصر هستیم. به دنبال صدور ویزا از کشور ثالث هستیم چون وضعیت سفارتخانه آنها مشخص نیست. ما همه تلاش خود را به کار گرفتیم تا بتوانیم تیم را به مسابقات جوانان جهان اعزام کنیم. رئیس فدراسیون هم در وزارت خانه پیگیر امور است.
وی گفت: امیدوارم پیگیریهای ما به نتیجه برسد تا بتوانیم تیم را اعزام کنیم. ابتدا با توجه به شرایط قصد اعزام تیم را نداشتیم اما با آرام شدن فضا و شرایط پیگیر امور هستیم. ضمن اینکه تیم ملی وزنهبرداری جوانان هم شرایط خیلی خوبی دارد. با وجود اینکه تمرینات و اردوها تعطیل بودند اما قبل از جنگ تمرینات خوبی داشتند و حیف است که تیم اعزام نشود. به همین خاطر در تلاش هستیم که حداقل تیم پسران را به مسابقات جهانی مصر اعزام کنیم. امیدوارم این اتفاق بیافتد و همه شرایط برای اعزام تیم جوانان فراهم شود.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری همچنین در مورد شروع اردوی تیم ملی جوانان گفت: در صورتی که امروز پیگیریهای ما به سرانجام برسد و اعزام تیم به مسابقات جوانان جهان حتمی شود از فردا اردوی تیم ملی جوانان را هم برگزار خواهیم کنیم. فعلا باید منتظر بمانیم.
