انوشیروانی: فدراسیون وزنه برداری ۳ تا ۴ میلیارد تومان آسیب دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انوشیروانی ضمن بازدید از محل های تخریب مجموعه ورزشی آزادی گفت: حضور رئیس فراکسیون ورزش و بازدید از محل های تخریب مجموعه ورزشی آزادی باعث ایجاد انگیزه و روحیه شده است. دوستان از نزدیک پیگیر مسائل و مشکلات فدراسیون هستند. بازسازیها را در مجموعه شروع کردیم و تا یکی دو هفته آینده شرایط ما برای برگزاری اردوها مهیا خواهد شد. اردوها در بخش جوانان، نوجوانان پسران و دختران و بزرگسالان در اردبیل به صورت محدود شروع شده است.
وی گفت: تیم ملی جوانان برای مسابقات جهانی عازم مصر میشود و تیمهای بانوان و مردان بزرگسالان برای بازی های آسیایی ناگویا ژاپن آماده میشوند. سه مسابقه انتخابی المپیک داریم که تیم ملی باید با برنامه و منسجمتر کار کند تا در مسابقات انتخابی به اهدافی که برای المپیک لسآنجلس داریم برسیم. اولویت در شرایط کنونی آسیبهای هموطنان است.
رئیس فدراسیون وزنه برداری در مورد آسیب هایی که به فدراسیون وزنهبرداری وارد شده است گفت: در حد ۳ تا ۴ میلیارد تومان آسیب دیدیم که در سریعترین زمان انجام میدهیم. انتظار نداریم به آسیب ما نیز رسیدگی کنند و مشکل را سعی میکنیم خودمان حل کنیم.
