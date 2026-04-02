اردن تنها برای دو ماه ذخایر سوخت و گاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، احسن الحیاری، مدیرعامل این شرکت روز چهارشنبه گفت: ذخایر فعلی گاز مایع و فرآورده‌های پالایش‌شده برای تامین مصرف داخلی به مدت دو ماه کافی است.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» نخست‌وزیر اردن پیش‌تر دستورالعملی برای اجرای اقدامات ریاضتی و محدودیت‌های هزینه‌ای در تمامی نهادهای دولتی امضا کرده بود. این محدودیت‌ها شامل استفاده از خودروهای دولتی، سفرهای خارجی، پذیرش هیات‌های خارجی و استفاده از وسایل گرمایشی و تهویه مطبوع می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اردن همچنین از افزایش قابل‌توجه تقاضا برای گاز در ماه‌های اخیر خبر داد.