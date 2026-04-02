  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

اردن تنها برای دو ماه ذخایر سوخت و گاز دارد

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اردن اعلام کرد، این کشور تنها برای دو ماه ذخایر کافی گاز و بنزین دراختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، احسن الحیاری، مدیرعامل این شرکت روز چهارشنبه گفت: ذخایر فعلی گاز مایع و فرآورده‌های پالایش‌شده برای تامین مصرف داخلی به مدت دو ماه کافی است.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» نخست‌وزیر اردن پیش‌تر دستورالعملی برای اجرای اقدامات ریاضتی و محدودیت‌های هزینه‌ای در تمامی نهادهای دولتی امضا کرده بود. این محدودیت‌ها شامل استفاده از خودروهای دولتی، سفرهای خارجی، پذیرش هیات‌های خارجی و استفاده از وسایل گرمایشی و تهویه مطبوع می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اردن همچنین از افزایش قابل‌توجه تقاضا برای گاز در ماه‌های اخیر خبر داد.

کد مطلب 6789554
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها