به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، چین به‌تازگی اقدام‌هایی را برای کاهش تأثیر افزایش قیمت سوخت انجام داد و سقف قیمت‌های تنظیم‌ شده برای بنزین و گازوئیل خرده‌فروشی را افزایش داد، اما این افزایش را به حدود نصف آنچه که به‌طور معمول تحت سازوکار قیمت‌گذاری دولت اعمال می‌شد، محدود کرد.

با این حال، تعدیل‌های ناشی از افزایش قیمت نفت مرتبط با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، همچنان بزرگترین رکورد ثبت شده به شمار می‌آید و محدودیت‌های قیمت را نزدیک به سطوح مشاهده شده در سال ۲۰۲۲ میلادی پس از آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین، لغو کرد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین به‌تازگی اعلام کرد که حداکثر قیمت‌های خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل را به ترتیب ۱۱۶۰ یوان (۱۶۸ دلار) به ازای هر تن و ۱۱۱۵ یوان برای هر تن افزایش خواهد داد.

این کمیسیون هر ۱۰ روز کاری قیمت‌های خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل را بررسی می‌کند و تعدیل‌هایی را که بازتاب‌دهنده تغییرات در قیمت‌های جهانی نفت خام است، اعمال می‌کند، در حالی که میانگین هزینه‌های پردازش، مالیات، هزینه‌های توزیع و حاشیه سود مناسب را در نظر می‌گیرد.

طبق اعلام کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین، طبق سازوکار قیمت‌گذاری کنونی، قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب ۲۲۰۵ یوان برای هر تن و ۲۱۲۰ یوان به ازای هر تن افزایش خواهد یافت.

این برنامه‌ریز دولتی چین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای کاستن از تأثیر منفی درگیری‌های نظامی خاورمیانه، کاهش بار بر دوش مصرف‌کنندگان پایین‌دستی و حمایت از ثبات اقتصادی و اجتماعی، مقام‌ها کنترل‌های موقتی را در چارچوب قیمت‌گذاری موجود اعمال کرده‌اند.

در صورت اجرای کامل، آخرین تعدیل برای پر کردن یک باک ۵۰ لیتری بنزین با اکتان ۹۲ برای یک صاحب خودرو شخصی حدود ۶.۵ دلار بیشتر هزینه خواهد داشت.

سینوپک از طریق پیامک به مشتریان اطلاع داده بود که انتظار می‌رود قیمت سوخت افزایش نسبتاً زیادی داشته باشد و به آنها یادآوری کرد که در ساعات غیر اوج مصرف سوخت‌گیری کنند.

طبق پست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی «ردنوت» (Rednote) و «ویبو» (Weibo)، رانندگان در سراسر چین با پیش‌بینی افزایش قیمت، در جایگاه‌های عرضه سوخت صف کشیده بودند.

یکی از کاربران ردنوت در شانگهای با انتشار عکسی از صف طولانی در یک جایگاه عرضه سوخت متعلق به شرکت پتروچاینا گفت: رانندگان باید به خودروهای برقی روی آورند زیرا هزینه شارژ پس از ساعت ۱۰ شب کمتر از ۵۰ سنت در هر کیلووات ساعت است.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت می‌تواند تورم قیمت تولیدکننده چین را که اکنون منفی ۰.۹ درصد است، ۰.۴ درصد افزایش دهد.

اما شوانگ دینگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک استاندارد چارترد، در این باره گفت: تورم تنها ناشی از فشار هزینه خوب نیست زیرا می‌تواند سود شرکت‌ها را کاهش دهد.

به گفته شرکت مشاوره جی‌ال کانسولتینگ (GL Consulting)، مداخله دولت افزایش قیمت فروش پالایشگاه‌ها را محدود می‌کند، اما قیمت بالای نفت همچنان می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده را محدود و از انتقال هزینه‌ها و تشدید احتمالی زیان پالایشی جلوگیری کند.

«اویل‌کم» گزارش داد که افزایش هزینه‌های نفت خام و تقاضای ضعیف، سود پالایشگاه‌های مستقل کوچک استان شاندونگ را به پایین‌ترین حد خود در سه سال گذشته رسانده و ضررها تا ۲۰ مارس (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) به ۱۲۲ یوان برای هر تن رسیده است.

منظقه شاندونگ قطب اصلی این پالایشگاه‌های نفت کوچک در کشور است.

شرکت چینی مشاوره جی‌ال کانسولتینگ اعلام کرد: نرخ بالای عملیاتی پالایشگاه‌ها و تقاضای ضعیف، همراه با ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی، ذخیره‌سازی بنزین و گازوئیل را به‌طور موقت به بالاترین حد رسانده است.