به گزارش خبرگزاری مهر، صادق فتحی با اعلام این خبر اظهار کرد: بهمنظور روانسازی تردد و پیشگیری از گرههای ترافیکی در محورهای تفرجگاهی استان، محدودیتهای ترافیکی ویژهای در روزهای پیشرو به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات این محدودیتها افزود: در روز سیزدهم فروردین (روز طبیعت)، تردد در مسیر جنوب به شمال محور بهرامآباد از محدوده سهراهی امامزاده باراجین به سمت زرشک، از ساعت ۱۶:۰۰ تا زمان عادی شدن شرایط ترافیکی محدود میشود. همچنین در همین روز، مسیر جنوب به شمال محور فرعی آقچهکند نیز از ساعت ۱۶:۰۰ تا پایان ترافیک با محدودیت تردد مواجه خواهد بود.
فتحی ادامه داد: در راستای مدیریت موج بازگشت مسافران نوروزی، دسترسی محور کورانه در لاین جنوبی کنارگذر قزوین–زنجان نیز در روزهای جمعه ۱۴ و شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴:۰۰ مسدود خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان و مسافران، از دستگاههای اجرایی و رسانهها خواست نسبت به اطلاعرسانی گسترده این محدودیتها اقدام کرده و همراهی لازم را در جهت تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی سفرها داشته باشند.
