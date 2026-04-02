سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایش شبانه محور عباس‌آباد – میامی، کریدور اصلی تردد یوزپلنگ آسیایی با حضور محیط بانان شهرستان‌های شاهرود و میامی همچنین داوطلبان و حامیان محیط زیست و اعضای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی خبر داد و ابراز کرد: این طرح از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه تأکید این پویش بر شعار «نه به تصادف» است، افزود: در کنار استقرار محیط بانان و داوطلبان سازمان‌های مردم نهادی محیط زیستی در نقاط حادثه‌خیز و مسیرهای پرتردد و عملیات پایش را به‌صورت مستمر، مقوله آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی هم در ابتدای ورود به جاده‌های شهرستان‌های شاهرود و میامی در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه کاهش خطرات جاده‌ای، افزایش ایمنی تردد و حفاظت از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی اهداف این پویش است، گفت: استمرار اجرای این طرح در روزهای پرتردد سفر، نقشی اساسی در حفاظت از جمعیت اندک این گونه ارزشمند و در خطر انقراض داشته و گامی عملی در پاسداشت میراث طبیعی کشور محسوب می‌شود.

یوسف پور در ادامه روز ۱۳ فروردین ماه روز طبیعت را هم گرامیداشت و ضمن اشاره به حفظ محیط زیست به عنوان یک رسالت اجتماعی، مدنی و فراگیر عمومی بیان کرد: امروز در سراسر استان سمنان کیسه‌های زباله به صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود تا بتوانیم تفرجگاه‌ها را خالی از زباله ببینیم البته در این زمینه، همراهی مردم بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه همزمان با روز ۱۳ بدر از مردم درخواست می‌شود که کمال مراقبت از محیط زیست به خصوص جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی را داشته باشند، ابراز کرد: عدم روشن کردن آتش در جنگل‌ها و دشت‌ها و اراضی حساس، مراقبت از درختان و گونه‌های گیاهی و وحوش، نریختن زباله و همچنین عدم ایجاد آلودگی صوتی که بر روی وحوش و پرندگان و ... بسیار اثر منفی می گذارد از جمله درخواست‌های ما از مردم استان سمنان است.