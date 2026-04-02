۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

سرلشکر حاتمی:

درصورت اقدام دشمن به عملیات زمینی یک نفر هم نباید جان سالم به در ببرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ارتباط برخط با فرماندهان نیروها و قرارگاه‌های عملیاتی در سراسر کشور، با تأکید بر آمادگی مقابله با هر گونه شرارت دشمن گفت: در صورت اقدام دشمن به اجرای عملیات زمینی، یک نفر هم نباید جان سالم به در ببرد.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط برخط از یکی از مراکز فرماندهی و کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران با فرماندهان نیروها و قرارگاه‌های نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش در سراسر کشور، با بیان اینکه ارتش در حوزه‌های آفندی و پدافندی آمادگی مقابله با هرگونه شرارت دشمن را دارد، خطاب به فرماندهان گفت: لازم است تحرکات و اقدامات دشمنان را با نهایت بدبینی و دقت، لحظه به لحظه رصد کنید و طرح‌های مقابله با شیوه‌های هجوم دشمن را در زمان مقتضی اجرا کنید.

سرلشکر حاتمی تاکید کرد: در صورت اقدام دشمن به اجرای عملیات زمینی، یک نفر هم نباید جان سالم به در ببرد.

وی خاطر نشان کرد: راهبرد ایران اسلامی روشن است؛ سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته شود و امنیت برای همه وجود داشته باشد. نمی‌شود جاهایی امن باشد و مردم ما در امنیت نباشند. ما یقه دشمنان را رها نمی‌کنیم تا به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن بر شمردن شرایط حساس کنونی، تاکید کرد: اظهارات وقیحانه و واهی رئیس جمهور جنایتکار آمریکا درباره تغییرنقشه ایران بعد از این جنگ، موید نیات واقعی دشمن آمریکایی- صهیونی در محو «نام و موجودیت ایران» عزیز بوده و لازم است، با توجه به عزم و اراده مردم شریف که نشان دهنده آگاهی آن‌ها از عمق این نقشه شوم دشمن است، با راهکار تعیین کننده «همه برای ایران» تا حصول قطعی پیروزی، با تمام قدرت به جنگ با متجاوزین ادامه داده شود.

امیر سرلشکر حاتمی در پایان، با اشاره به پویش مردمی «جان‌فدا برای ایران» که همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، شکل گرفته است، تصریح کرد: آحاد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، خود را فدایی «جان فدایان ایران عزیز» می‌دانند و با تمام توان و با نثار جان، برای دفاع از تمامیت ارضی و سربلندی ایران اسلامی ایستاده‌اند.

محسن صمیمی

    • محمود IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      حمله زمینی بدون شک آخرین کارت بازی دشمن است... حمله زمینی تا موقعی که رخ نداده است برای امریکای جنایتکار می تواند دست مایه فشار روی برخی از سیاسیون وابسته باشد
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      خداکمک کنه به ایران وایرانیان
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      خدالعنت ونابود کند جنایتکاران رو به اهدافشون نرسند
    • ایرانی IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      درودوسلام برفرمانده آقای حاتمی .انشالله موفق باشندارتش وسپاه و بسیج ما..دست خدا به همراهتون.خداقوت وبازو بهتون بده..ماهم همدل و همراه دعاگوی شما هستیم.
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      جنگنده ها و سوخت رسان ها و شناورهای دشمن متجاوز از کجا سوخت گیری می کنند همه اهداف کلیدی نظامی محسوب می شوند.
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ترامپ آنقدر مغرور است که به تنگه هرمز و جرایر آن و مناطق نفتی قانع نیست و کل سرزمین ایران هم برایش قانع کننده نیست. آمریکا ممکن است از کرمانشاه وارد شود به همین جهت پل ها را هدف قرار داد.
    • احمد IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      تازمانی که قدرت داریم دشمن جرعت حمله زمینی ندارد.قدرت مادردوچیزخلاصه میشود،ایمان وسلاح.ایمان یعنی باوریک ملت به پیروزی بردشمنان درپناه خداوندوبراساس اعتمادواتحاداست وسلاح همان دکترین نظامیست وابزاریست برای ضربه زدن که بایدحساب شده و دقیق باشد.گرچه قدرت ایمان بالاترین قدرتهاست امادرایت وتدابیرنظامی مکمل پیروزیست.دشمن آنزمان که شاهدحضور عده ای معترض اغتشاشگردرکشورمابودمتوهم شدوجرعت تجاوزبه خاک ایران راپیداکرد.اکنون بایدبه تاوان آن اقلیت فریب خورده خائن جان دهیم تاایرانمان راحفظ کنیم وچاره ای نیست
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ازتمام مبادی که امکان داشته باشد که آمریکا برای تصرف یکی از جزایر بیاید بایستی مواظب بود و تمهیدات لازم را انجام داد . مواد غنی شده ۶۰ درصد و ۲۰ درصد را هم دوراز دسترسش قرار دهیم
    • علیرضا IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      دشمن انتخاب کرده که درمسیرتجاوزوغارتگری بمیردوملت ماچگونه مردن رادرمبارزه بادشمنان خدا ومتجاوزان می بیند.اینجاصحنه مبارزه حق وباطل است.شبیه همانکه درکربلا رقم خورد.۷۲تن درمقابل هزاران یزیدی جنگیدندوبه شهادت رسیدندتاازدین وهویت خود دفاع کنند.ما امت همان امام حسین(ع) وعلمداران همان ۷۲ شهیدوالامقامیم.مبارزه مااکنون نه تنها برای خاک وناموسمان بلکه دین وهویت ملی مان است باآن تمدن چندهزارساله!. درست است مانبایداجازه دهیم حتی یک نفراز متجاوزان،زنده ازخاکمان بیرون روندچون خون حسین(ع)دررگهای ماجاریست.
    • IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      مگه جنگ ایران و عراقه؟! آمریکا ۲۰ سال قبل کاروان های نظامی صدام رو قلع و قمع کرده، تصور کنید الان چه کارها ازش برمیاد. دیگه گذشت اون دوران، باید روش ها و شکل ها و تاکتیک ها را بر اساس امکانات و خطرات پیدا و پنهان جدید عملیاتی کرد.

