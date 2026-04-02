ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور صبح روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی را اعلام کرد و بر اساس آن، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل میانک تا مجلار، ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده سه راهی چلاو، تردد روان در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران - بومهن ، آزادراه تهران - پردیس ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور های چالوس و هراز مسیر (جنوب به شمال)، در جریان است.

ضمنا محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی اند.

همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان در جریان است.

محورهای مسدود شریانی نیز محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین شهر کرمانشاه و کمربندی غربی شهر کرمانشاه انجام می‌شود. محورهای بوشهر – دیر، اصفهان - شهرضا(حدفاصل بهارستان تا سه راهی مبارکه) و محورهای مسدود غیرشریانی؛ پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت، زرآباد - چاهان، کمربندی یاسوج – اصفهان، بادوله - بامنیر معرفی شدند.

محورهای دارای انسداد فصلی نیز گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، وازک – بلده اعلام شدند.