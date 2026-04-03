۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

ترافیک در محورهای شمالی کشور جز فیروزکوه سنگین شد

ترافیک در محورهای شمالی کشور جز فیروزکوه سنگین شد

بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محورهای شمالی چالوس، هراز و آزادراه قزوین - رشت سنگین شد اما تردد در محور فیروزکوه روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حد فاصل مرزن آباد تا مجلار و محدوده‌های دزدبن ، ولی آباد و هریجان، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و در مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و آب اسک، در آزادراه قزوین - رشت مسیر (شمال به جنوب ) محدوده‌های سراوان و رودبار سنیگن است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن ، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه قزوین - رشت مسیر (جنوب به شمال) روان است.

همچنین محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

بنابر این گزارش، محور شریانی کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسیر (رفت و برگشت) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین شهر کرمانشاه و کمربندی غربی شهر کرمانشاه انجام می‌شود.

همچنین محورهای غیر شریانی پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، زرآباد - چاهان، کمربندی یاسوج - اصفهان و پادوله - پامنیر مسدود است.

فاطمه امیر احمدی

