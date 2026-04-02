حضور یگان حفاظت منابع طبیعی در روز طبیعت برای رفاه حال شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، میر حامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، گفت: در روز طبیعت (۱۳ فروردین)، یگان حفاظت این اداره کل و شهرستانهای استان با بسیج امکانات و نیروهای خود، طرح ویژه حفاظت و خدماترسانی را در بوستانها و تفرجگاههای استان به اجرا درمیآورد.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از درختان و جلوگیری از آتشسوزی در طبیعت، تاکید کرد: از عموم هموطنان درخواست میشود در روز سیزدهم فروردین، با پرهیز از روشن کردن آتش در مراتع و جنگلها و همچنین اجتناب از هرگونه آسیب به درختان و پوشش گیاهی، ما را در پاسداری از این میراث گرانبها یاری نمایند. طبیعت متعلق به همه ماست و حفظ آن، وظیفهای همگانی است.
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران در پایان، شماره ۱۵۰۴ را به عنوان پل ارتباطی شهروندان با یگان حفاظت منابع طبیعی معرفی کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، تخریب، یا تصرف اراضی ملی، شهروندان میتوانند بلافاصله با این شماره تماس گرفته تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
