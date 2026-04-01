دعوت رهبر انقلاب به کاشت نهال در روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی،‌حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی با گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران و در آستانه روز طبیعت، با دعوت ملت ایران به کاشت نهال به نیت شهدای جنگ تحمیلی سوم، این اقدام را نماد آبادانی، امید و پاسخی ملی به دشمنان دیوصفت و کودک‌کش ملت ایران دانستند.