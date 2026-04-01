  1. سیاست
  2. رهبری
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

رهبر معظم انقلاب اسلامی:

هر حرکتی در مسیر گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران بایسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران و روز طبیعت، هر حرکتی در مسیر گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران را اقدامی شایسته و بایسته دانستند.

متن کامل پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هُوَ اَنشَأَََََََََکُم مِنَ الارضِ وَاستَعمَرَکُم فیها

ملت قهرمان ایران نوروز امسال را با حماسه و غیرت عجین کرده‌اند و پس از گرامیداشت دوازدهم فروردین ـ روز جمهوری اسلامی ایران ـ به استقبال روز طبیعت می‌روند. اکنون که دشمن زبون و بی‌رحم آمریکایی و صهیونی، حدّ و مرز انسانی، اخلاقی، و حیاتی در دَدمنشی خود ندارد و حتی فضاهای طبیعی و زیست‌محیطی میهن عزیزمان را نیز مورد هجوم و آسیب قرار داده است، هر حرکتی در مسیر گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران، اقدامی شایسته و بایسته است.

از جمله این کارهای پسندیده آن است که آحاد مردم در همه شهرها و روستاها با کمک یکدیگر و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، از روز طبیعت تا پایان بهار خصوصاً روزهای فروردین ماه به کاشت درختان مُثمِر و نیز مراقبتهای بعدی مورد نیاز اقدام کنند.

دیوصفتان کودک‌کش آمریکایی و صهیونیستی، نونهالان مدرسه شجره طیبه را وحشیانه به شهادت رساندند؛ اما ملت ایران به نیّت همه شهدا، خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس می‌کند تا هر یک از این نهال‌ها در سالهای آینده به شجره‌ای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود، ان‌شاءالله.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۱۲/فروردین/۱۴۰۵

کد مطلب 6789282
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 5
      پاسخ
      لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین است.
    ایرانی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 1
      پاسخ
      سلام به شما رهبر جدید سیدمجتبی خامنه ای.هرچندکه به عنوان یه ایرانی دلتنگم برای رهبری که سالها به صحبتهای خوبش گوش میدادیم.برای ما دوستداران آقای سیدعلی خامنه ای یک دنیا بود.یادش گرامی راهش ادامه دارد.شماکه داغدارعزیرانتون هستی منم شریک غم شماهستم.ایران راپدرشما با راهکارهای خویش قوی کرد.وحالا باجانفشانی نیروهای مسلح ومردم ودولت دریک مسیرمبارزه وایستادگی دربرابرامریکاواسراییل جنایتکاروکودک کش قرار داریم.به امیدپیروزی حق بر باطل..

