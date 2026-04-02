  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

پویش کاشت «نهال امید» در لنگرود به نیت شهدای جنگ تحمیلی

لنگرود-همزمان با سراسر کشور، پویش کاشت درخت«نهال امید» به نیت شهدای جنگ تحمیلی سوم در شهرستان لنگرود آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دعوت رهبر انقلاب اسلامی از مردم برای کاشت «نهال امید» به نیت شهدای جنگ تحمیلی سوم، آیین نمادین غرس نهال ظهر پنجشنبه در بوستان فجر لنگرود برگزار شد.

در این مراسم که همزمان با روز طبیعت برگزار شد، فرماندار لنگرود و جمعی از مسئولان محلی با غرس چند اصله نهال نارنج، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

شهرستان لنگرود ۵ شهید از ابتدای جنگ رمضان برای دفاع از میهن اسلامی تقدیم کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی روز گذشته در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران و در آستانه روز طبیعت، از عموم ملت ایران دعوت کردند از روز طبیعت تا پایان بهار، به نیّت همه شهدا، خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی سوم، «نهال امید» را در پهنه سرزمین خود غرس کنند تا هر یک از این نهال‌ها در سال‌های آینده به شجره‌ای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود.

