علی اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش درباره رویکردهای این شبکه در سال جدید به خبرنگار مهر بیان کرد: هر سال یک رویکرد کلان برای شبکه تعریف میکنیم تا جهتدهنده فعالیتها باشد. امسال محور تلاش ما این است که سطح تولیدات را از نظر تخصصی، فنی و ارتباطی ارتقا دهیم و محتوایی ارائه کنیم که با نیازهای روز مخاطبان همخوانی داشته باشد.
وی افزود: ورزش نقش مهمی در سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و حتی مدیریت سبک زندگی دارد. بنابراین شعار سال تأکید میکند که باید تولیدات رادیویی نهتنها سرگرمکننده، بلکه آموزشی، الهامبخش و قابل اتکا باشند. این شعار برای ما صرفاً عنوان نیست؛ چارچوب و نقشه راهی است که تمام واحدها باید خود را با آن هماهنگ کنند.
مدیر رادیو ورزش در ادامه به برنامههای عملیاتی اشاره و اظهار کرد: در سال جدید قالبهای تازه، برنامههای تعاملی و حضور قویتر در فضای دیجیتال را گسترش میدهیم. مخاطب امروز بیشتر از گذشته اهل مشارکت است و ما به سمت برنامهسازیهای مشارکتمحور حرکت میکنیم.
وی با اعلام برنامهریزیهای گسترده برای پوشش رویدادهای مهم ورزشی سال ۱۴۰۵، بر تعهد رادیو ورزش به ارائه بهترین و جامعترین پوشش خبری و تحلیلی تأکید کرد.
مدیر رادیو ورزش ادامه داد: سال جدید، سالی پر از رویدادهای ورزشی هیجانانگیز برای علاقهمندان در سراسر جهان و ایران است و ما در رادیو ورزش، تمام تلاش خود را برای پوشش بینقص این مسابقات به کار خواهیم بست. تمهیدات لازم برای پوشش جام جهانی فوتبال، بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، لیگ جهانی والیبال، مسابقات قهرمانی کشتی آسیا و جهان و جام ملتهای فوتبال آسیا اندیشیده شده است. علاوه بر این رویدادهای بزرگ، پخش مسابقات رشتههای مختلف ورزشی داخلی و خارجی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان خبره و ارائه تحلیلهای تخصصی، تصریح کرد: هدف ما تنها پخش نتایج نیست، بلکه ارائه محتوای غنی، تحلیلهای عمیق و ایجاد فضایی پویا برای تعامل با شنوندگان است. ما اطمینان میدهیم که رادیو ورزش، همراه همیشگی مخاطب در تمامی عرصههای ورزشی خواهد بود.
احمدی در پایان گفت: رادیو ورزش همواره شبکهای مردمی بوده است. هدف ما این است که در سال جدید با اتکا به شعار سال، با کیفیت بالاتر، محتوای دقیقتر و ارتباط مستمرتر در کنار شنوندگان باشیم.
