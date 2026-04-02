۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

شعار سال نقشه‌ راه است؛ پوشش بی‌نقص مسابقات ورزشی سال ۱۴۰۵

شعار سال نقشه‌ راه است؛ پوشش بی‌نقص مسابقات ورزشی سال ۱۴۰۵

مدیر رادیو ورزش با تشریح برنامه‌های این شبکه در سال جدید بیان کرد که شعار سال نقشه راه است و برنامه‌سازان را موظف می‌کند با نگاه نوآورانه و دقیق‌تری به نیازهای مخاطبان پاسخ دهند.

علی اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش درباره رویکردهای این شبکه در سال جدید به خبرنگار مهر بیان کرد: هر سال یک رویکرد کلان برای شبکه تعریف می‌کنیم تا جهت‌دهنده فعالیت‌ها باشد. امسال محور تلاش ما این است که سطح تولیدات را از نظر تخصصی، فنی و ارتباطی ارتقا دهیم و محتوایی ارائه کنیم که با نیازهای روز مخاطبان همخوانی داشته باشد.

وی افزود: ورزش نقش مهمی در سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و حتی مدیریت سبک زندگی دارد. بنابراین شعار سال تأکید می‌کند که باید تولیدات رادیویی نه‌تنها سرگرم‌کننده، بلکه آموزشی، الهام‌بخش و قابل اتکا باشند. این شعار برای ما صرفاً عنوان نیست؛ چارچوب و نقشه راهی است که تمام واحدها باید خود را با آن هماهنگ کنند.

مدیر رادیو ورزش در ادامه به برنامه‌های عملیاتی اشاره و اظهار کرد: در سال جدید قالب‌های تازه، برنامه‌های تعاملی و حضور قوی‌تر در فضای دیجیتال را گسترش می‌دهیم. مخاطب امروز بیشتر از گذشته اهل مشارکت‌ است و ما به سمت برنامه‌سازی‌های مشارکت‌محور حرکت می‌کنیم.

وی با اعلام برنامه‌ریزی‌های گسترده برای پوشش رویدادهای مهم ورزشی سال ۱۴۰۵، بر تعهد رادیو ورزش به ارائه بهترین و جامع‌ترین پوشش خبری و تحلیلی تأکید کرد.

مدیر رادیو ورزش ادامه داد: سال جدید، سالی پر از رویدادهای ورزشی هیجان‌انگیز برای علاقه‌مندان در سراسر جهان و ایران است و ما در رادیو ورزش، تمام تلاش خود را برای پوشش بی‌نقص این مسابقات به کار خواهیم بست. تمهیدات لازم برای پوشش جام جهانی فوتبال، بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، لیگ جهانی والیبال، مسابقات قهرمانی کشتی آسیا و جهان و جام ملت‌های فوتبال آسیا اندیشیده شده است. علاوه بر این رویدادهای بزرگ، پخش مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی داخلی و خارجی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان خبره و ارائه تحلیل‌های تخصصی، تصریح کرد: هدف ما تنها پخش نتایج نیست، بلکه ارائه محتوای غنی، تحلیل‌های عمیق و ایجاد فضایی پویا برای تعامل با شنوندگان است. ما اطمینان می‌دهیم که رادیو ورزش، همراه همیشگی مخاطب در تمامی عرصه‌های ورزشی خواهد بود.

احمدی در پایان گفت: رادیو ورزش همواره شبکه‌ای مردمی بوده است. هدف ما این است که در سال جدید با اتکا به شعار سال، با کیفیت بالاتر، محتوای دقیق‌تر و ارتباط مستمرتر در کنار شنوندگان باشیم.

عطیه موذن

