کاشت ۵۰ هکتار نهال در عون بن علی تبریز به یاد شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شهردار تبریز گفت: پس از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مبنی بر غرس نهال به یاد شهدای جنگ تحمیلی در روز ۱۳ فروردین، شهرداری تبریز برنامه کاشت نهال در سایت ۵۰ هکتاری عینالی را اجرا می‌کند.

هوشیار افزود: این طرح در چارچوب برنامه توسعه ۶۰۰ هکتاری فضای سبز شهر تبریز اجرا می‌شود و تاکنون حدود ۳۵۰ هکتار از آن در مناطق مختلف شهر محقق شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر توسعه فضای سبز شهری، پارک‌های محله‌ای جدیدی نیز در نقاط مختلف شهر احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

ارتفاعات عینالی در شمال تبریز از جمله اماکن تفریحی و تفرجگاهی مردم این کلان شهر از زمان‌های قدیم محسوب می‌شود که در یک دهه اخیر با اهتمام ویژه مدیریت شهری به جنگلی برفراز شهر تبدیل شده است.

این ارتفاعات ۱۵۰۰ متری میعادگاه علاقه‌مندان به ورزش کوهنوردی و پیاده روی فردی، گروهی و خانواداگی در روزهای تعطیل به ویژه تعطیل آخر هفته است.

شهرداری تبریز در سال‌های اخیر امکانات رفاهی خوبی برای رفاه و راحتی شهروندان در مسیرهای منتهی به این ارتفاعات ایجاد کرده است که احداث تله کابین، رستوران و فضای سبز از جمله آنها است.