سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات سازمان آتشنشانی برای روز طبیعت اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده شهروندان در فضاهای سبز و تفرجگاهها، تمامی نیروهای عملیاتی این سازمان در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی آتشنشانی در نقاط پرتردد، پارکها و مکانهای تفریحی سطح شهر بهصورت مستمر گشتزنی خواهند کرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: هدف از این اقدامات، افزایش ضریب ایمنی شهروندان در روز طبیعت و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در فضاهای عمومی است.
قادری ادامه داد: نیروهای امدادی و عملیاتی این سازمان در طول روز در سطح شهر مستقر خواهند بود و در صورت بروز حادثه، عملیات امدادرسانی و ایمنسازی محل را به سرعت انجام میدهند.
وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی بهویژه در استفاده از وسایل آتشزا و روشن کردن آتش در طبیعت، آتشنشانان را در انجام مأموریتهای خود همراهی کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۲۵ اطلاع دهند.
نظر شما