به گزارش خبرنگار مهر، امنیت انرژی به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود. در شرایطی مانند جنگ، بحران‌های سیاسی، بلایای طبیعی یا اختلال در زیرساخت‌های انتقال انرژی، تأمین پایدار گاز برای بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی به چالشی جدی تبدیل می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها مجموعه‌ای از برنامه‌های اضطراری را برای مدیریت عرضه و تقاضای گاز در شرایط بحرانی تدوین کرده‌اند.

ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان، در سال‌های اخیر تلاش کرده است با توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد ذخیره‌سازی راهبردی و تدوین سناریوهای مدیریت مصرف، آمادگی خود را برای مواجهه با بحران‌های احتمالی افزایش دهد.

اهمیت برنامه‌های اضطراری در امنیت انرژی

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که شبکه گازرسانی کشورها در شرایط عادی بر اساس الگوی مشخصی از تولید، انتقال و مصرف طراحی می‌شود؛ اما در شرایط بحران ممکن است این تعادل به سرعت برهم بخورد. به عنوان مثال وقوع زلزله، سیل یا حمله به تأسیسات انرژی می‌تواند بخشی از زیرساخت‌های انتقال گاز را از مدار خارج کند.

در چنین شرایطی، برنامه‌های اضطراری نقش کلیدی در حفظ پایداری شبکه ایفا می‌کنند. این برنامه‌ها شامل اقداماتی مانند استفاده از ذخایر راهبردی گاز، اولویت‌بندی مصرف‌کنندگان، مدیریت تقاضا و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها است.

به گفته کارشناسان، کشورهایی که از قبل سناریوهای بحران را طراحی کرده‌اند، در زمان وقوع بحران با سرعت بیشتری می‌توانند شبکه انرژی خود را مدیریت کنند و از بروز اختلال گسترده جلوگیری کنند.

ذخیره‌سازی زیرزمینی؛ سپر راهبردی در بحران

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بحران در صنعت گاز، ذخیره‌سازی زیرزمینی است. در این روش، گاز در فصول کم‌مصرف مانند تابستان در مخازن زیرزمینی ذخیره شده و در زمان اوج مصرف یا بروز بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بسیاری از کشورهای اروپایی، مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی به عنوان بخشی از سیاست امنیت انرژی توسعه یافته‌اند. این ذخایر می‌توانند در شرایط قطع واردات یا کاهش تولید، نیاز مصرف‌کنندگان را برای مدت مشخصی تأمین کنند.

در ایران نیز توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مخازن می‌توانند در فصل زمستان که مصرف گاز به اوج می‌رسد، به کمک شبکه گازرسانی بیایند و فشار شبکه را حفظ کنند.

مدیریت مصرف؛ نخستین ابزار مقابله با بحران

یکی دیگر از محورهای مهم در برنامه‌های اضطراری، مدیریت مصرف گاز است. در بسیاری از کشورها، در شرایط بحرانی ابتدا مصرف بخش‌های کم‌اولویت محدود می‌شود تا گاز مورد نیاز بخش‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، نیروگاه‌ها و بخش خانگی تأمین شود.

این اقدام معمولاً از طریق اعمال محدودیت در مصرف صنایع پرمصرف یا تغییر سوخت نیروگاه‌ها از گاز به سوخت‌های مایع انجام می‌شود. چنین سیاستی کمک می‌کند تا شبکه گازرسانی در شرایط فشار بالا دچار اختلال نشود.

در ایران نیز در سال‌های اخیر برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف تدوین شده است. به عنوان نمونه در فصل زمستان برخی نیروگاه‌ها از سوخت‌های جایگزین استفاده می‌کنند تا گاز بیشتری به بخش خانگی اختصاص یابد.

تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال گاز

یکی دیگر از راهکارهای مهم برای افزایش تاب‌آوری شبکه گاز، تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال است. شبکه‌هایی که تنها به یک مسیر انتقال متکی هستند، در صورت آسیب دیدن آن مسیر با اختلال جدی مواجه می‌شوند.

به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند شبکه انتقال گاز خود را به صورت حلقه‌ای طراحی کنند تا در صورت بروز مشکل در یک مسیر، امکان انتقال گاز از مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد.

در ایران نیز توسعه خطوط لوله جدید و تقویت شبکه انتقال در دستور کار قرار گرفته است تا امکان جابه‌جایی گاز بین مناطق مختلف کشور افزایش یابد.

آمادگی عملیاتی و تمرین‌های بحران

از دیگر مؤلفه‌های مهم در برنامه‌های اضطراری، آمادگی عملیاتی شرکت‌های گاز و انجام مانورهای بحران است. در این تمرین‌ها سناریوهای مختلفی مانند قطع خطوط لوله، تخریب تأسیسات یا افزایش ناگهانی مصرف شبیه‌سازی می‌شود.

هدف از این مانورها آن است که تیم‌های عملیاتی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکنش مناسب نشان دهند و روند تأمین گاز را به حالت پایدار بازگردانند.

کارشناسان معتقدند تمرین‌های منظم بحران می‌تواند آمادگی نیروهای عملیاتی را افزایش داده و از بروز سردرگمی در شرایط واقعی جلوگیری کند.

نقش فناوری در مدیریت بحران گازی

پیشرفت فناوری نیز نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه‌های گاز ایفا می‌کند. استفاده از سیستم‌های هوشمند پایش شبکه، حسگرهای تشخیص نشت و سامانه‌های کنترل از راه دور از جمله فناوری‌هایی هستند که می‌توانند در شرایط بحرانی به مدیریت سریع‌تر شبکه کمک کنند.

این فناوری‌ها امکان شناسایی سریع محل آسیب‌دیدگی در خطوط لوله یا تأسیسات را فراهم کرده و زمان واکنش تیم‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند.

همچنین توسعه سامانه‌های پیش‌بینی مصرف و تحلیل داده‌ها می‌تواند به مدیران انرژی کمک کند تا قبل از وقوع بحران، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

ضرورت همکاری میان‌بخشی در شرایط اضطراری

مدیریت بحران در حوزه انرژی تنها به شرکت‌های گاز محدود نمی‌شود و نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف است. وزارتخانه‌های مرتبط، نهادهای امدادی، نیروهای امنیتی و شرکت‌های زیرساختی باید در قالب یک سازوکار هماهنگ عمل کنند.

در شرایط بحران، سرعت تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه انرژی دارد. به همین دلیل بسیاری از کشورها ساختارهای ویژه‌ای برای مدیریت یکپارچه بحران انرژی ایجاد کرده‌اند.

چشم‌انداز آینده مدیریت بحران در صنعت گاز

با توجه به افزایش تهدیدهای طبیعی و ژئوپلیتیکی در جهان، اهمیت برنامه‌های اضطراری در صنعت گاز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، افزایش انعطاف‌پذیری شبکه انتقال، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری شبکه گاز را افزایش دهد.

کارشناسان بر این باورند که هرچه برنامه‌ریزی برای شرایط بحران دقیق‌تر و جامع‌تر باشد، احتمال بروز اختلال گسترده در تأمین انرژی کاهش خواهد یافت و کشورها می‌توانند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز جریان پایدار انرژی را حفظ کنند.