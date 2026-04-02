۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

جاده چالوس یک‌طرفه شد

رئیس پلیس راه فراجا از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه فراجا، اعلام کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک و به‌منظور تسهیل در عبور و مرور مسافران و مدیریت جریان ترافیک، بنا بر تدابیر اتخاذشده، تردد کلیه وسایل نقلیه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (۱۳ فروردین) در مسیر جنوب به شمال ممنوع خواهد شد.

وی افزود: در ساعت اعلام‌شده، مسیر شمال به جنوب این دو محور به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا پایان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه فراجا همچنین از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.

