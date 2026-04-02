به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه فراجا، اعلام کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک و به‌منظور تسهیل در عبور و مرور مسافران و مدیریت جریان ترافیک، بنا بر تدابیر اتخاذشده، تردد کلیه وسایل نقلیه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (۱۳ فروردین) در مسیر جنوب به شمال ممنوع خواهد شد.

وی افزود: در ساعت اعلام‌شده، مسیر شمال به جنوب این دو محور به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا پایان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه فراجا همچنین از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.