تشدید ترافیک در محورهای شمالی همزمان با روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: همزمان با روزهای پایانی تعطیلات نوروز و فرارسیدن ۱۳ فروردین (روز طبیعت)، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از هموطنان، حتی افرادی که در طول تعطیلات سفر نداشته‌اند، امروز به محورهای برون‌شهری مراجعه کنند که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش محسوس حجم ترافیک شود.

وی افزود: بر اساس تحلیل‌های ترافیکی، موج اصلی تردد و بازگشت مسافران از بعدازظهر امروز آغاز خواهد شد و در همین راستا، تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک، افزایش گشت‌های محسوس و نامحسوس و استقرار هدفمند نیروهای پلیس راه در تمامی محورهای کشور به اجرا درآمده و مأموران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

سردار کرمی اسد در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای پرتردد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده‌های پورکان، وینه و باغ پیر، سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده سه‌راهی چلاو، محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال محدوده گیلاوند و آزادراه قزوین–رشت در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده مهرشهر و آزادراه تهران–کرج–قزوین محدوده کمالشهر نیز ترافیک به‌صورت سنگین در جریان است.

رئیس پلیس راه فراجا درباره شرایط جوی نیز تصریح کرد: در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بارش باران گزارش شده و در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان نیز وزش باد شدید همراه با گردوخاک وجود دارد که می‌تواند بر ایمنی تردد تأثیرگذار باشد.

وی در خصوص محورهای مسدود شریانی گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل کمربندی غربی و داخل شهر کرمانشاه انجام می‌شود. همچنین محور بوشهر–دیر نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت ایمنی سفر در این ایام خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در روزهای پایانی تعطیلات، ضروری است هموطنان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و زمان سفر خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که از قرارگیری در اوج ترافیک جلوگیری شود.

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی، نقش مهمی در کاهش حوادث و تسهیل در بازگشت ایمن مسافران خواهد داشت.