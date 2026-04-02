هشدار پلیس سمنان: مراقب سرقت از منازل، خودروها و زیورآلات کودکان باشید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بصیری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از طرح نوروزی نیروی انتظامی و پلیس راه در سمنان اعلام کرد: طبق آیین و آداب و رسوم ایرانی، در آخرین روز از تعطیلات نوروزی، مردم برای تفریح و شادی به طبیعت، تفرجگاهها و پارکها میروند تا جشن طبیعت و نو شدن زندگی را در کنار یکدیگر با شادمانی برگزار کنند و تعطیلات نوروزی را با خاطرات خوش به پایان برسانند.
وی با بیان اینکه پلیس برای برقراری امنیت و آرامش شهروندان در روز طبیعت، در اماکن تفریحی، بوستانها و پارکهای جنگلی حضور فعال دارد و این روز را همراه مردم برای تأمین امنیت آنها سپری میکند، افزود: فرماندهی انتظامی برای تحقق این هدف به مشارکت و همکاری شهروندان نیاز دارد، لذا آگاهی مردم از حوادث و تعامل آنها با پلیس، نقش بسزایی در ایجاد و حفظ امنیت دارد. ضروری است شهروندان برای حفظ امنیت خود و خانواده، توصیه ها و هشدارهای پلیسی را رعایت کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان همچنین اعلام کرد: با توجه به حضور مردم در دامان طبیعت، مسافران باید با رعایت اخلاق طبیعت گردی و آموزههای اخلاق زیست محیطی، صیانت از جلوههای الهی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند و در حفظ محیط زیست کوشا باشند.
بصیری تاکید کرد: به شهروندان توصیه میشود حتی برای لحظهای کوتاه خودروی خود را روشن رها نکنند و هنگام ترک آن، اشیای باارزش را درون خودرو قرار ندهند.
وی با بیان اینکه افزایش حجم مسافران درون و برون شهری، موجب ترافیک سنگین میشود، گفت: بنابراین پلیس امسال نیز با بسیج امکانات و نیروها، به تسهیل ترافیک و برقراری امنیت می پردازد.
بصیری خاطر نشان کرد : شایسته است شهروندان با همکاری پلیس، رعایت قوانین و حفظ خونسردی در رانندگی، روز طبیعت را به کام خود و دیگران تلخ نکنند. همچنین لازم است برای پیشگیری از سرقت، درب ها، پنجرهها و ورودیهای منزل را با قفلهای استاندارد محکم کنند و از نگهداری طلا، وجوه نقد و اسناد مهم در خانه خودداری کنند.
معاون فراجای سمنان با هشدار اینکه سارقان در پارکها از غفلت والدین سوءاستفاده کرده و اقدام به سرقت لوازم باارزش کودکان میکنند، گفت: خانوادهها باید از رها کردن فرزندان در طبیعت پرهیز کرده و از آویختن زیورآلات به آنها خودداری کنند.
