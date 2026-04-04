برگزاری پویش «نهال امید» با هدف گرامیداشت یاد شهدا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره توسعه نهضت درختکاری، دانشگاه آزاد اسلامی همدان با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان پویش درختکاری «نهال امید» را راهاندازی کرده است.
این برنامه با رویکرد کاشت نهال به نیابت از شهدا، بهویژه شهدای دوران دفاع مقدس، طراحی شده و از عموم شهروندان خواسته شده است با کاشت نهال در اراضی شخصی یا فضاهای تعیینشده، در این اقدام مشارکت کنند.
هدف پویش علاوه بر گسترش فضای سبز و تقویت پوشش گیاهی، یادآوری ایثار و فداکاری شهدا و تداوم نام و یاد آنان در جامعه است. نهالهای کاشتهشده نیز در سالهای آینده میتوانند به نمادی ماندگار از این مشارکت مردمی تبدیل شوند.
علاقهمندان برای دریافت نهال رایگان میتوانند به موکب دانشگاه آزاد اسلامی همدان واقع در میدان جهاد (دانشگاه) مراجعه کنند و زمان مراجعه از ساعت ۲۱ تا ۲۳ اعلام شده است.
مشارکت مردم در این طرح، علاوه بر کمک به محیطزیست، فرصتی برای ادای احترام به شهدای گرانقدر کشور محسوب میشود.
