کشف یک تن قهوه قاچاق در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی، مأمورین پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و کشف یک تن قهوه قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده، تعداد ۷۰ کیسه ۱۵ کیلویی قهوه فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی کشف شد.

فرمانده شهرستان ضمن تأکید بر تداوم اقدامات پلیس در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ نورانی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.