۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۸

واژگونی مینی‌بوس در محور قروه ـ همدان یک کشته و ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی مینی‌بوس در محور قروه ـ همدان یک کشته و ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور قروه به همدان خبر داد و گفت: در این سانحه یک نفر جان باخت و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: عصر امروز، گزارش وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور قروه ـ همدان به مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های وینسار و گنجی به همراه آمبولانس و تجهیزات امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان بیان کرد: این حادثه در کیلومتر ۸ محور قروه به همدان و در ابتدای جاده روستای میهم رخ داد که در مجموع ۱۳ نفر دچار حادثه شدند.

جلالی ادامه داد: متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر و اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

