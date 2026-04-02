به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: عصر امروز، گزارش وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور قروه ـ همدان به مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های وینسار و گنجی به همراه آمبولانس و تجهیزات امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان بیان کرد: این حادثه در کیلومتر ۸ محور قروه به همدان و در ابتدای جاده روستای میهم رخ داد که در مجموع ۱۳ نفر دچار حادثه شدند.

جلالی ادامه داد: متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر و اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.