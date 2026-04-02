  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

هجوم به مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای مرحله سوم موج نودم عملیات وعده صادق ۴ علیه مرکز رایانه ابر شرکت آمازون در بحرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه از اجرای مرحله سوم موج نودم عملیات وعده صادق ۴ علیه مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین خبر داد.

جزئیات مرحله سوم موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ بدین شرح است:

«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»

دشمن آمریکایی - صهیونی که در جبهه جنگ شکست خورده، نه ناوهای جنگی‌اش جرئت دارند از هزار کیلومتری تنگه هرمز نزدیک‌تر بیایند و نه شهامت آنرا دارند که وعده‌های مکرر حمله زمینی را عملی کنند.

برای فرار از مخمصه شکست رذیلانه به ترور روی آورده و با حمله به خانه مسئولان و حتی افراد عادی خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهند.

دیروز هشدار دادیم که در صورت تکرار ترورها شرکت‌های جاسوسی فناوری اطلاعات، و هوش مصنوعی آمریکایی که عامل اصلی ردیابی و هدایت عملیات ترور هستند هدف قرار خواهند گرفت؛ اما ظاهرا گوش‌های حکام متوهم کاخ سفید سنگین است و این هشدار را نشنیداند، ماهم به وعده صادق خود عمل کردیم و در مقابل ترورهای روز گذشته در ادامه موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک " یامن هو شدیدالعقاب" و تقدیم به عوامل شهرداری و امدادی که جهادی در صحنه حاضرند علاوه بر عملیات تنبیهی علیه هفت پایگاهِ هوایی نیروهای هوایی تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی که شبی کابوس وار برای تروریست‌های آمریکایی نامیده شد، در اولین اقدام علیه شرکت‌های فناوری جاسوسی و تروریست مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد؛ و طبق بیانیه خود این شرکت، در حال خروج از منطقه هستند.

این پاسخ اولین اخطار عملی به دشمن است که هشدارها را نادیده گرفته و در صورت ادامه ترورها شرکت‌های بعدی که قبلا اعلام کرده‌ایم را خیلی شدیدتر مورد تنبیه قرار خواهیم داد و مسئولیت نابودی کامل این شرکت‌ها در منطقه با شخص رئیس جمهور آمریکاست.

به فضل الهی این موج ادامه دارد تا عیدی خوب برای صهیونیست‌های تروریست و سفاک رقم بزند و نوازشی خوب به بازار سهام و نفت بدهد؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6789841
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
      • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
        0 0
        هزاران بار به آمریکایی ها جنایتکار و هم به مزدورانشان هشدار داده بودیم که با دم شیر باز نکنند که برای آمریکایی ها و مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود ولی اما متأسفانه توجه نکردند.
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای پی در پی او مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار می‌دهیم در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی علاوه بر زیر ضربه بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد.‌
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      حمله پهپادی ارتش به نظامیان آمریکایی در کویت و بحرین

    پربازدیدها

    پربحث‌ها