به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه یکشنبه شب پس از تماس تلفنی «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه این کشور و «وانگ یی» وزیر خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرفین «خواستار پرهیز از اقداماتی، از جمله در شورای امنیت سازمان ملل، شدند که ممکن است فرصت‌های باقیمانده برای پیشبرد تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک به منظور حل بحران را تضعیف می‌کند.»

بر اساس این بیانیه، روسیه همچنین اعلام کرد که از تلاش‌ها برای کاهش تنش به منظور «عادی‌سازی بلندمدت و پایدار اوضاع در خاورمیانه که با کنار گذاشتن زبان ضرب‌الاجل توسط آمریکا و بازگرداندن وضعیت به مسیر مذاکره تسهیل می‌شود» حمایت می‌کند.

این تماس تلفنی در حالی انجام شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در روزهای آینده درباره قطعنامه پیشنهادی بحرین در خصوص تنگه هرمز رأی گیری کند.

قطعنامه پیشنهادی بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز کشور اردن ارائه شده است. اما کشورهای روسیه، چین و فرانسه با متن پیش‌نویس این قطعنامه و بکارگیری هرگونه توسل به زور درباره تنگه هرمز مخالف هستند.

به گفته منابع دیپلماتیک، رایزنی‌های فشرده‌ای درباره پیش‌نویس این قطعنامه میان کشورها در حال انجام است و هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا اعضای دائم شورای امنیت، آن را وتو خواهند کرد یا خیر.