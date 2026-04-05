۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

لاوروف: آمریکا ضرب‌الاجل را کنار بگذارد و به مذاکره بازگردد

لاوروف: آمریکا ضرب‌الاجل را کنار بگذارد و به مذاکره بازگردد

روسیه از آمریکا خواست که با «کنار گذاشتن زبان ضرب‌الاجل و بازگرداندن وضعیت به مسیر مذاکره» به این تلاش‌ها کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه یکشنبه شب پس از تماس تلفنی «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه این کشور و «وانگ یی» وزیر خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرفین «خواستار پرهیز از اقداماتی، از جمله در شورای امنیت سازمان ملل، شدند که ممکن است فرصت‌های باقیمانده برای پیشبرد تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک به منظور حل بحران را تضعیف می‌کند.»

بر اساس این بیانیه، روسیه همچنین اعلام کرد که از تلاش‌ها برای کاهش تنش به منظور «عادی‌سازی بلندمدت و پایدار اوضاع در خاورمیانه که با کنار گذاشتن زبان ضرب‌الاجل توسط آمریکا و بازگرداندن وضعیت به مسیر مذاکره تسهیل می‌شود» حمایت می‌کند.

این تماس تلفنی در حالی انجام شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در روزهای آینده درباره قطعنامه پیشنهادی بحرین در خصوص تنگه هرمز رأی گیری کند.

قطعنامه پیشنهادی بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز کشور اردن ارائه شده است. اما کشورهای روسیه، چین و فرانسه با متن پیش‌نویس این قطعنامه و بکارگیری هرگونه توسل به زور درباره تنگه هرمز مخالف هستند.

به گفته منابع دیپلماتیک، رایزنی‌های فشرده‌ای درباره پیش‌نویس این قطعنامه میان کشورها در حال انجام است و هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا اعضای دائم شورای امنیت، آن را وتو خواهند کرد یا خیر.

    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      تو که لالایی بلدی پس چرا خوابت نمیبره؟! ‌
      • Amo IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
        آمریکا و اسرائیل و روسیه و انگلیس و هر کشورمتجاوزی که رویای تجزیه دیگر کشور ها رو داره این آرزو رو باخودشون به گور ببرن. مرگ بر تمام کشورهای تجاوزگر و همدستان آن ها .
    • IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      آتش بس هدفهای ایران را برآورد نمی کند باید شرایط خود را تحمیل بکنیم
    • IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حمله به زیرساخت‌های ایران جنایت جنگی است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ترامپ نظامیان آمریکایی را بمباران می‌کند هواگرد‌های آمریکا با آتش پدافند ایران سرنگون شدند.
    • IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      دیگر مسیر مذاکره با آمریکا جنایتکار وجود ندارد و مذاکره با آمریکا از همان ابتدا غلط و اشتباه بوده است.
    • IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      امکان مذاکره با ترامپ جنایتکار وجود ندارد ترامپ جنایتکار در این مدت 37 روز هزاران نفر را کشته است.
    • IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لندن به طور مستقیم در جنگ علیه ایران دخالت کرده است
    • IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ترامپ نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ایران بدنبال جنگ نبود،وتلاش های زیادی انجام شد ومیانجی گری های هم انجام شد برای کاهش تنش ،ولی موفق نشدند به ایران حمله شد فقط در عرض یک روز چندین نفر ترور شدند ویه عده کشته شدند ،وایران چاره ای جزء دفاع نداشت خوبه که کشورها خودشون رو جای ایران بگذارند وعادلانه وشرافت مندانه ،قضاوت کنند ،اگر خودشون جای ایران بودند چیکار می کردند ،مردم ایران از خدامی خوان این جنگ به خوبی تمام بشه ،

