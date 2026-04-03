محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت کامل خدمات الکترونیک استعلام و ثبت فرآوردههای سلامتمحور به روال عادی خبر داد و گفت: با رفع نهایی اختلال فنی و پایداری زیرساختهای سامانه تیتک، تمامی مراکز عرضه میتوانند فرایند توزیع و استعلام شناسه رهگیری دارو و شیرخشک را بدون هیچگونه محدودیتی ادامه دهند.
به گفته وی، با مدیریت به موقع و فعالسازی سازوکارهای پشتیبان در دوره گذرا، زنجیره تأمین فرآوردههای سلامتمحور بدون وقفه حفظ شد و اکنون با بازگشت سامانهها به حالت پایدار، ثبت اطلاعات و استعلامها به صورت کاملاً مکانیزه و با سرعت پیشین در حال انجام است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در دوره اختلال چند روزه، گفت: فعالسازی شرایط اضطرار سطح الف و ابلاغ پروتکلهای جایگزین به مراکز عرضه، امکان تداوم توزیع اقلام سهمیهای از جمله شیرخشک را بدون ایجاد وقفه در دسترسی شهروندان فراهم کرد.
هاشمی افزود: در این دوره، داروخانهها و فروشگاههای مجاز با رعایت دقیق دستورالعملهای ابلاغی و نگهداری مستندات تحویل کالا، زمینه را برای ثبت معوقه اطلاعات پس از رفع اختلال فراهم نمودند که نشان دهنده هماهنگی مؤثر بین ذینفعان زنجیره تأمین سلامت است.
وی با تأکید بر پایداری کامل سامانهها در شرایط کنونی، گفت: مراکز عرضه موظفند اطلاعات تحویلهای دوره گذرا را در اسرع وقت در سامانه ثبت نهایی نمایند تا فرایند پایش و شفافیت زنجیره تأمین با دقت کامل ادامه یابد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره سهمیهبندی شیرخشک نیز توضیح داد: فرایند تخصیص سهمیه بر مبنای کُد ملی و گروههای سنی به صورت کاملاً مکانیزه و طبق روال پیشین در حال انجام است. کودکان صفر تا ۶ ماه مجاز به دریافت ۱۰ قوطی یارانهای و ۴ قوطی غیریارانهای، کودکان ۶ تا ۱۲ ماه ۸ قوطی یارانهای و ۴ قوطی غیریارانهای، و کودکان ۱۲ تا ۲۴ ماهه ۴ قوطی یارانهای و ۴ قوطی غیریارانهای هستند. کودکان ۲ تا ۶ سال نیز ۵ قوطی غیریارانهای و کودکان بالای ۶ سال یک قوطی غیریارانهای دریافت خواهند کرد.
هاشمی درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، پایش مستمر و لحظهای سامانهها را برای تضمین پایداری خدمات در دستور کار دارد و هرگونه بهروزرسانی زیرساختها با کمترین اختلال و همراه با اطلاعرسانی به موقع به مراکز عرضه انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با تعهد کامل به حفظ حقوق مصرفکنندگان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به فرآوردههای سلامت محور، تمامی تمهیدات فنی و مدیریتی لازم برای پایداری سامانههای استعلام و توزیع را به صورت مستمر دنبال میکند. اجرای دقیق پروتکلهای توزیع و ثبت به موقع اطلاعات برای تمامی ذینفعان الزامی بوده و نظارتهای تخصصی بر حسن اجرای این فرایند ادامه خواهد داشت.
