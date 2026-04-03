۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۳

برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران راهی بیشکک شدند

تیم ملی کشتی فرنگی ایران به منظور حضور در رقابت های قهرمانی آسیا امروز راهی قرقیزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان حسن رنگرز امروز از طریق مرز زمینی و با توجه به در پیش بودن یک سفر طولانی چند روز زودتر راهی بیشکک، محل برگزاری مسابقات شدند.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این رقابت‌ها:

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوندپناهی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد
۷۲ کیلوگرم: محمد جواد رضایی
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو
۸۲ کیلوگرم: محمد امین حسینی
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۹۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود.

