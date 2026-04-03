اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران راهی بیشکک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان حسن رنگرز امروز از طریق مرز زمینی و با توجه به در پیش بودن یک سفر طولانی چند روز زودتر راهی بیشکک، محل برگزاری مسابقات شدند.
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این رقابتها:
۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوندپناهی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسننژاد
۷۲ کیلوگرم: محمد جواد رضایی
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو
۸۲ کیلوگرم: محمد امین حسینی
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۹۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده
رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار میشود.
