اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران راهی بیشکک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان حسن رنگرز امروز از طریق مرز زمینی و با توجه به در پیش بودن یک سفر طولانی چند روز زودتر راهی بیشکک، محل برگزاری مسابقات شدند.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این رقابت‌ها:

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوندپناهی

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد

۷۲ کیلوگرم: محمد جواد رضایی

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو

۸۲ کیلوگرم: محمد امین حسینی

۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۹۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود.