به گزارش خبرنگار مهر، مردم بصیر و انقلابی کرمانشاه در ادامه تجمعات و اعلام انزجار خود از استکبار، آماده برگزاری سی و چهارمین شب از اجتماع بزرگ و حماسی با عنوان «نحن المنتقمون» میشوند.
بر اساس فراخوان منتشر شده، این مراسم که نشاندهنده اراده، ایستادگی و خروش اقشار مختلف مردم در برابر دشمنان است، شامگاه جمعه چهاردهم فروردین ماه، رأس ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد.
طبق برنامهریزیهای انجام گرفته، مسیر حرکت این اجتماع و راهپیمایی مردمی در شهر کرمانشاه از چهارراه وکیلآقا آغاز شده و تجمعکنندگان با سردادن شعارهای استکبارستیزانه به سمت میدان غدیر حرکت خواهند کرد.
از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور کرمانشاه دعوت شده است تا با حضور پرشور خود در این اجتماع شبانه، بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشته و بر لزوم انتقام و مقابله با توطئههای دشمنان تاکید کنند.
