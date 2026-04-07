۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

سی‌وهشتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - سی‌وهشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در حمایت از آرمان‌های جمهوری اسلامی و خونخواهی رهبر شهید، امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وهشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم در حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت خون رهبر شهید و دیگر شهدای مقاومت برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع مردمی شامگاه سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه رأس ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد.

مکان برگزاری این مراسم سه‌راه مسکن (میدان معلم) در شهر کرمانشاه اعلام شده است.

انتظار می‌رود اقشار مختلف مردم با حضور در این اجتماع، بار دیگر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا را اعلام کنند.

