به گزارش خبرنگار مهر، سیوهشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم در حمایت از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت خون رهبر شهید و دیگر شهدای مقاومت برگزار میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع مردمی شامگاه سهشنبه ۱۸ فروردینماه رأس ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد.
مکان برگزاری این مراسم سهراه مسکن (میدان معلم) در شهر کرمانشاه اعلام شده است.
انتظار میرود اقشار مختلف مردم با حضور در این اجتماع، بار دیگر حمایت خود از آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهدا را اعلام کنند.
نظر شما