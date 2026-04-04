۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

سی و پنجمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

سی و پنجمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - سی و پنجمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع با هدف اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم شامگاه شنبه ۱۵ فروردین ماه رأس ساعت ۲۱ برگزار می‌شود.

میدان اول کارمندان کرمانشاه به عنوان محل برگزاری این اجتماع مردمی تعیین شده و از عموم مردم برای حضور در این برنامه دعوت شده است.

اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در روزهای گذشته نیز با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف برگزار شده و مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفته است.

