به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه این هفته ساوه با بیان اینکه ماهیت بسیاری از درگیریها در جهان «جنگ ارادهها» است، تصریح کرد: در چنین نبردی هر کدام از ملتها ارادهاش زودتر تضعیف شود، شکست خواهد خورد،از این رو دشمنان تلاش میکنند با ایجاد خطای محاسباتی و تغییر تحلیلها، اراده ملتها را تضعیف کنند.
وی با اشاره به آیات ۱۳۹ تا ۱۴۲ سوره آلعمران و شرایط مسلمانان پس از جنگ احد اظهار کرد: قرآن کریم در این آیات مؤمنان را از سستی و ناامیدی برحذر میدارد و یادآور میشود که شکستهای مقطعی به معنای شکست نهایی نیست، در سنت الهی، روزهای پیروزی و شکست میان ملتها در گردش است تا ایمانها آزموده و صفوف حق و باطل از یکدیگر جدا شود.
حجتالاسلام رحیمی با اشاره به حوادث و فتنههای زمان، بر ضرورت پناه بردن به قرآن کریم در شرایط پیچیده و پرآشوب تأکید کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) میفرمایند هرگاه فتنهها همچون پارههای شب تار بر شما مشتبه شد، به قرآن روی آورید،این توصیه نشان میدهد که قرآن بهترین راهنمای جامعه اسلامی در مواجهه با بحرانها و فتنههااست.
وی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه افزود: آغاز بسیاری از فتنهها نتیجه پیروی از هواهای نفسانی و بدعتهایی است که با کتاب خدا مخالفت دارد و راه مقابله با آن نیز بازگشت به معارف قرآن و تمسک به آموزههای الهی است.
امام جمعه ساوه گفت: کشور ایران در موضع قدرت قرار دارد و زمان و شرایط پایان جنگ را خود تعیین میکند.
وی ادامه داد: ادامه جنگ تا زمانی خواهد بود که شکست دشمن قطعی و آشکار شود و منافع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی برای ایران به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: آنچه در روزهای آینده رخ میدهد میتواند فرصتی تاریخی برای تقویت موقعیت ایران باشد.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به سختیهای جنگ، گفت: تلفات و خسارتها بخشی طبیعی از آن است و نباید این رخدادها را نشانه شکست دانست.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: در نگاه الهی، عامل پیروزی تنها تجهیزات و امکانات مادی نیست، بلکه ایمان، صبر و مجاهدت نقش اساسی در تحقق پیروزی دارد،جامعهای که در برابر سختیها استقامت نشان دهد و دچار ناامیدی نشود، میتواند از بحرانها عبور کند و مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه پیروزی نهایی از آنِ جبهه ایمان است، افزود: مؤمنان باید با حفظ ایمان، صبر و بصیرت از محاسبات نادرست پرهیز کنند و بدانند که نصرت حقیقی از سوی خداوند متعال است.
