حضور میدانی فرماندهان نماد فرهنگ متفاوت دفاعی ایران است

حجت‌الاسلام علی بدرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی نیروهای نظامی کشور اظهار کرد: در فرهنگ مدیریتی و فرماندهی در جمهوری اسلامی ایران، مسئولان و فرماندهان در بسیاری از مواقع، همراه نیروهای خود در صحنه حضور دارند و همین موضوع بیانگر نوع نگرش متفاوت به مسئولیت و مأموریت است.

وی افزود: در برخی ساختارهای نظامی در جهان، فرماندهان و مسئولان بیشتر در مراکز فرماندهی و تصمیم‌گیری حضور دارند، اما در فرهنگ دفاعی نظام جمهوری اسلامی، حضور در میدان و همراهی نزدیک با نیروها به عنوان یک ارزش و الگوی رفتاری و فرهنگ متفاوت دفاعی ایران شناخته می‌شود.

امام جمعه موقت ساوه ادامه داد: همین حضور نزدیک و میدانی گاهی موجب می‌شود نیروهای ما در خط مقدم مسئولیت‌ها قرار بگیرند و در شرایط دشوارتر و حساس‌تری ایفای نقش کنند که این موضوع نشان‌دهنده روحیه فداکاری، مسئولیت‌پذیری و تعهد نسبت به مأموریت‌ها است.

حجت الاسلام بدرخانی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و همراهی با نیروها یکی از ویژگی‌های مهم در ساختار دفاعی کشور به شمار می‌رود و همین مسئله باعث شده است که بسیاری از فرماندهان و نیروها در کنار یکدیگر در میدان انجام مأموریت حضور داشته باشند.

امام جمعه موقت ساوه تأکید کرد: حضور میدانی فرماندهان در کنار نیروها، نماد تعهد و غیرت ایرانی است؛ در حالی که در بسیاری از ساختارهای نظامی جهان، فرماندهان پشت میز می‌مانند

وی با اشاره به اهمیت حفظ روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری در میان نیروهای خدمتگزار گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای انجام دقیق مأموریت‌ها در مسیر خدمت به کشور و مردم است.