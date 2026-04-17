به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمود نبویان شامگاه جمعه در حاشیه اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران اظهار کرد: در صورت تعرض به ملت ایران، امنیت منطقه به خطر خواهد افتاد و جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای راهبردی از جمله کنترل تنگه هرمز، پاسخ لازم را می دهد.
وی افزود: دشمنان بهدنبال ایجاد رعب و تضعیف اراده ملت ایران هستند اما حوادث و اقدامات تروریستی در سالهای گذشته، نهتنها موجب تضعیف نظام نشده بلکه انسجام و وحدت ملی را تقویت کرده است.
حجتالاسلام نبویان تصریح کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و اقدامات خصمانه عقبنشینی نخواهند کرد و با تکیه بر فرهنگ مقاومت، مسیر خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه داد: هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ متقابل و قاطع مواجه خواهد شد و دشمنان باید بدانند که ملت ایران تسلیمپذیر نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشورهایی که با دشمنان ایران، هم پیمان شوند و اجازه استفاده از سرزمین خود علیه ایران را بدهند باید تبعات آن را بپذیرند.
وی افزود: امنیت منطقه یک مقوله بههمپیوسته است و خدشه به امنیت ایران، کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
حجتالاسلام نبویان با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز بیان کرد: بر اساس مصوبات و در صورت ادامه اقدامات خصمانه، عبور و مرور کشتیهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از تنگه هرمز با محدودیتهای جدی مواجه می شود و امکان جلوگیری از تردد آنها نیز وجود خواهد داشت.
وی گفت: همچنین در چارچوب تصمیمات اتخاذشده، کشورهایی که در اعمال تحریم علیه ملت ایران نقش داشته باشند با محدودیتهایی در تردد کشتیهای خود از این مسیر راهبردی مواجه خواهند شد.
حمایت از جبهه مقاومت ادامه خواهد داشت
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقهای و موضوع آتشبس در برخی نقاط از جمله لبنان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت خود از محور مقاومت را اعلام کرده و هرگونه تعرض به متحدان منطقهای را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
وی افزود: در جریان تحولات اخیر، هماهنگیهای لازم با جریانهای مقاومت صورت گرفته و تأکید شده است که برقراری آتشبس باید بهصورت همزمان در تمامی جبهههای مرتبط اجرایی شود.
حجتالاسلام نبویان تاکید کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی و حرکت در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری هستیم و با حفظ وحدت میتوانیم از این مقطع نیز با موفقیت عبور کنیم.
وی گفت: با اتکا به ظرفیتهای داخلی، هدایتهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت ایران، پیروزی نهایی از آن ملت خواهد بود.
