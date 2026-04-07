مقاومت ملت ایران در تاریخ کشور به عنوان سندی ماندگار ثبت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی ظهر سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان ساوه اظهار کرد: مردم و مسئولان در مسیر حفظ امنیت ملی و عبور از شرایط حساس کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و این همدلی و انسجام، مهمترین پشتوانه برای عبور از بحرانها است.
وی با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمنان افزود: این دوران، یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران به شمار میرود و ملت ایران با صبر، مقاومت و ایستادگی در حال عبور از آن است؛ به گونهای که بدون تردید نسلهای آینده این مجاهدتها را مطالعه کرده و به آن افتخار خواهند کرد.
فرماندار ساوه با اشاره به برخی تهدیدهای منطقهای و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و فشار بر کشور گفت: ضروری است همه دستگاهها برای مواجهه با هرگونه بحران احتمالی از جمله اختلال در ارتباطات، تأمین سوخت و مدیریت زیرساختهای حیاتی آمادگی کامل داشته باشند.
حسینی تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و شورای تأمین شهرستان، یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران و حفظ امنیت در جامعه است و این همافزایی باید با جدیت ادامه یابد.
وی با بیان اینکه مردم نقش اصلی در حفظ امنیت و ثبات کشور دارند، افزود: مردم هوشیار ساوه به خوبی میدانند چه کسانی دلسوزانه در کنار آنان هستند و چه کسانی تلاش میکنند با سوءاستفادههای سیاسی یا ایجاد تفرقه به منافع کشور آسیب بزنند.
فرماندار ساوه ادامه داد: همین هوشیاری و مشارکت مردمی، پشتوانه اصلی اقتدار و امنیت کشور است و هرگونه تلاش برای خدشهدار کردن وحدت ملی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
حسینی با اشاره به بسیج همه ظرفیتهای شهرستان برای مدیریت شرایط موجود گفت: تمامی امکانات قانونی، منابع و اعتبارات شهرستان در مسیر مدیریت بحران و حمایت از مردم به کار گرفته شده است.
وی افزود: ادارات، شهرداریها و دهیاریها باید از هرگونه هزینهکرد سلیقهای و خارج از برنامه پرهیز کنند و تمام اقدامات و فعالیتها در راستای تقویت انسجام ملی و حمایت از مردم هدایت شود.
فرماندار ساوه با اشاره به تجربیات تاریخی ملت ایران و چهار دهه ایستادگی مردم و نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که با تکیه بر وحدت، ایمان و رهبری، میتوانند از دشوارترین شرایط عبور کنند.
وی نصرح کرد: پیروزی و موفقیت ملت ایران حاصل صبر و استقامت مردم، همدلی مسئولان و هدایتهای رهبر معظم انقلاب است و بدون تردید آیندهای روشن در انتظار کشور خواهد بود.
حسینی با قدردانی از تلاشهای نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجیان، روحانیون و مدیران شهرستان گفت: امیدواریم با تداوم همدلی، مراقبت و مدیریت هوشمندانه، این مقطع حساس نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شود و ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار گامهای بلندتری بردارد.
