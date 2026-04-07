به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری ساوه با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمنان علیه ملت ایران اظهار کرد: اکنون کشور در مقطعی حساس قرار دارد و عبور موفق از این شرایط نیازمند همدلی، انسجام و تبعیت کامل از ولایت فقیه است.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه ولایت فقیه محور وحدت و انسجام جامعه اسلامی است، افزود: اگر جامعه اسلامی حول محور ولایت فقیه حرکت کند، دشمنان هرگز نخواهند توانست به اهداف خود دست یابند و در صورت وجود اختلاف و چنددستگی، زمینه سواستفاده دشمن فراهم خواهد شد.
حجتالاسلام رحیمی با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن اختلافات در میان مسئولان و گروههای مختلف گفت: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری باید اختلافات و سلایق شخصی را کنار بگذاریم و با همدلی و اتحاد در مسیر خدمت به مردم و تقویت کشور حرکت کنیم.
وی ادامه داد: اختلاف و تفرقه بزرگترین آفت برای جوامع است و موجب سست شدن توان جامعه در برابر دشمنان میشود، در حالی که وحدت و همبستگی میتواند قدرت و اقتدار ملت را در برابر تهدیدها افزایش دهد.
امام جمعه ساوه با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در میان ملت ایران تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش میکنند با ایجاد اختلاف، جنگ روانی و عملیات رسانهای، انسجام داخلی کشور را تضعیف کنند، بنابراین هوشیاری مسئولان و مردم در برابر این توطئهها ضروری است.
وی اظهار کرد: مسئولان باید در کنار انجام وظایف مدیریتی و اجرایی خود، برای تقویت روحیه امید، وحدت و همدلی در جامعه نیز تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان از اختلافات احتمالی برای ضربه زدن به کشور سوءاستفاده کنند.
حجتالاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جبهه مقاومت و ایستادگی ملتهای منطقه در برابر دشمنان گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان، مهمترین عامل عقبنشینی آنان بوده است.
وی تصریح کرد: تسلیم شدن دشمن باید در میدان عمل و نتیجه مقاومت و ایستادگی جبهه حق باشد، نه اینکه از سوی نیروهای مؤمن و جریانهای مقاومت درخواست آتشبس مطرح شود.
امام جمعه ساوه افزود: آتشبس زمانی معنا پیدا میکند که دشمن در برابر مقاومت ملتها و مجاهدت رزمندگان ناچار به عقبنشینی شود، نه اینکه از سوی حزبالله و مؤمنان چنین درخواستی مطرح شود.
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم در این زمینه گفت: بر اساس آیات سوره مبارکه محمد(ص)، جبهه حق نباید از موضع ضعف سخن از صلح و آتشبس به میان آورد، بلکه این دشمن است که باید در برابر اقتدار و ایستادگی مؤمنان تسلیم شود.
حجتالاسلام رحیمی ادامه داد: تاریخ اسلام و همچنین تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که هر جا ملتها با ایمان، وحدت و مقاومت در برابر دشمنان ایستادگی کردهاند، در نهایت پیروزی نصیب آنان شده است.
وی گفت: ملت ایران نیز در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها ثابت کردهاند که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان ایستادگی میکنند و با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری مسیر پیشرفت و عزت خود را ادامه میدهند.
امام جمعه ساوه با تأکید بر مسئولیت مدیران و مسئولان در تقویت وحدت و همدلی در جامعه گفت: مسئولان باید با رفتار، گفتار و تصمیمات خود زمینه تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی را فراهم کنند و از هر اقدامی که موجب ایجاد اختلاف و چنددستگی میشود پرهیز کنند.
وی همچنین بر ضرورت خدمترسانی صادقانه به مردم تأکید کرد و افزود: یکی از مهمترین عوامل تقویت اعتماد عمومی و افزایش همبستگی اجتماعی، خدمت صادقانه و بیمنت به مردم است و مسئولان باید این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
حجتالاسلام رحیمی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و تبعیت از ولایت فقیه تاکید کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، اتحاد و تبعیت از ولایت فقیه هستیم و با حفظ این اصول میتوانیم در برابر دشمنان ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را ادامه دهیم.
