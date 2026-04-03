واژگونی خودروی سمند در جاده ازنا - دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی ظهر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از واژگونی یک دستگاه سواری سمند در محور ارتباطی ازنا - دورود خبر داد و علت این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل خودرو عنوان کرد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه، گفت: متأسفانه شاهد وقوع یک فقره واژگونی خودروی سواری سمند در محور مواصلاتی ازنا - دورود بودیم. بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس‌راه حاکی از آن است که عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به دلیل عبور از سرعت مطمئنه، علت اصلی بروز این سانحه بوده است.

رئیس پلیس‌راه لرستان با ابراز نگرانی از تکرار حوادث مشابه، تصریح کرد: سرعت غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بسیاری از تصادفات جاده‌ای به شمار می‌رود و می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، از تمامی رانندگان درخواست داریم با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی، به‌ویژه پایبندی به‌سرعت مطمئنه در طول مسیر، سفری ایمن و بدون دغدغه را برای خود و دیگر هم‌وطنان رقم بزنند.

سرهنگ شادابی چگنی، تأکید کرد: توجه به توصیه‌ها و هشدارها می‌تواند نقش بسزایی در کاهش حوادث رانندگی و حفظ جان و مال شهروندان ایفا کند.