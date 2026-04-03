حقوق بشر بازیچه متجاوزان به انستیتو پاستور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عمر علیپور اقدم ضمن محکومیت حمله نظامی دشمن آمریکایی-صهیونی به انستیتو پاستور ایران که یکی از ارکان صدساله سلامت جهانی است، گفت: دشمنان ما با حمله به مراکز بهداشتی، درمانی و پژوهشی بار دیگر خوی تروریستی خود را نشان دادند در حالی که همواره برای فریب مردم جهان دم از حقوق بشر می زنند ولی آن را به سخره گرفته اند.

نماینده ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: از اولین حملات آنها در جریان جنگ تحمیلی سوم، حمله به مکان هایی همچون مدرسه، مراکز درمانی و بهداشتی از جمله هلال احمر بود و امروز نیز به شرکت های تولیدی دارو و پژوهشی در حوزه درمان حمله می کنند.

وی در ادامه با اطمینان خاطر از اینکه هیچ کم و کسری در حوزه تولید و توزیع دارو در کشور وجود ندارد و مردم نباید در این زمینه نگران باشند، گفت: قوای سه گانه و از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این اطمینان خاطر را می دهند که همگان در تمامی حوزه ها در زمان جنگ در کنار هم هستند تا هیچ مشکلی برای کشور پیش نیاید و در این بین حوزه دارو یکی از مهم ترین هاست که مردم نباید درباره آن دغدغه داشته باشند.

علیپور اقدم ادامه داد: ما کشورهای دوست و برادری داریم که در حوزه دارو با یکدیگر همکاری داریم همچنین کارگاه های تولیدی دارو ما در کشور متعدد و بسیار زیاد است که به زودی جایگزین می شود. از طرف دیگر از آنجایی که صنایع دارویی ما بومی هستند به سرعت قابلی بازسازی از طریق توان داخلی را دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هیچ اقدام جنایتکارانه دشمن آمریکایی-صهیونی بی پاسخ نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: ما با هدف قرار دادن صنایع سنگین آمریکایی صهیونیستی در منطقه این اتفاقات را پاسخ خواهیم داد که خسارات اقتصادی سنگینی برایشان به همراه خواهد داشت.