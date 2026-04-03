  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

تقدیر آیت‌الله آملی لاریجانی از حمایت‌های ملت ایران و حماسه حضور

تقدیر آیت‌الله آملی لاریجانی از حمایت‌های ملت ایران و حماسه حضور

آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از ملت ایران نوشت: حمایت شما با حضور در خیابان‌ها باعث خنثی شدن توطئه‌ها و غلبه بر دشمن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمایت ملت ایران در بیش از سی شب حضور در خیابان‌ها در سراسر کشور، در شبکه اجتماعی نوشت:

مردم غیور و عزیز ایران!

پروردگار را نصرت کردید، همو شما را یاری داد و ثابت قدم نمود.

با تدابیر قائد شهید، شانه به شانه رزمندگان عزیز برای دفاع از ایران حماسه‌ای عظیم خلق کردید و اقتدار ایران را رقم زدید.

همانطور که رهبر شهیدمان فرمود شما برای مقابله با حوادث مبعوث می‌شوید.

حمایت شما با بیش از سی شب حضور در خیابان‌ها باعث خنثی شدن توطئه‌ها و غلبه بر دشمن می‌شود.

کد مطلب 6790270
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها