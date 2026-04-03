به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمایت ملت ایران در بیش از سی شب حضور در خیابان‌ها در سراسر کشور، در شبکه اجتماعی نوشت:

مردم غیور و عزیز ایران!

پروردگار را نصرت کردید، همو شما را یاری داد و ثابت قدم نمود.

با تدابیر قائد شهید، شانه به شانه رزمندگان عزیز برای دفاع از ایران حماسه‌ای عظیم خلق کردید و اقتدار ایران را رقم زدید.

همانطور که رهبر شهیدمان فرمود شما برای مقابله با حوادث مبعوث می‌شوید.

حمایت شما با بیش از سی شب حضور در خیابان‌ها باعث خنثی شدن توطئه‌ها و غلبه بر دشمن می‌شود.