تهدید عصر حجری ترامپ نشانه گرفتاری وی در باتلاق خشم و سردرگمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب داوری اظهار کرد: ادبیات امروز ترامپ تلاشی است برای کنترل افکار عمومی و نبض اقتصاد جهانی با بازیهای کلامی؛ اما جهان، ماهیت واقعی و دروغین او را شناخته است.
وی اظهار کرد: ترامپ ابتدا شعار کمک به مردم ایران را میداد و امروز از نابودی آنان سخن میگوید، این تضاد آشکار نشان از نفاق و بیثباتی در تفکر اوست.
این هنرمند هرمزگانی با اشاره به تقویت روحیه ملی در برابر چنین لفاظیهایی خاطرنشان کرد: طرفداران جبهه باطل امروز ذات واقعی این جریان را شناختهاند و همین شناخت، جبهه حق را مستحکمتر کرده است و اگر ملت ایران در ماههای اخیر چنین مقاومتی از خود نشان نمیداد، ترامپ هر روز گستاختر میشد، اما ایستادگی مردم باعث شد حتی قیمت نفت و مسیر عبور از تنگه هرمز به اراده جبهه مقاومت گره بخورد.
داوری ادامه داد: مردم ایران باید به ریشه تمدنی و فرهنگی خود افتخار کنند؛ ملتی با 6 هزار سال تاریخ، در برابر کشوری که تنها دویستوپنجاه سال قدمت دارد هرگز سر خم نمیکند؛ همانطور که امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، باید عاشورایی و با ایمان در میدان بمانیم.
وی همچنین با تاکید بر نقش فعال جامعه فرهنگی در دفاع از ارزشهای نظام و انقلاب گفت: هنرمند باید با هنر خود به میدان بیاید و هیئتها با شور و ایمانشان؛ زیرا امروز دورهای است که هر فرد با ظرفیت خویش میتواند پرچم استقامت را برافرازد.
رییس هیاتمدیره انجمن سینماگران هرمزگان بیان کرد: رنگ سبز پرچم ما با حضور مردم در میدانها سبزتر میشود و سرخی آن از خون شهیدانی است که هر روز تفکر حق را به جهان صادر میکنند؛ این همان وعده امام راحل است که انقلاب اسلامی روزی به همه جهان صادر خواهد شد و آن روز نزدیک است.
