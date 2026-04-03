ساعت کاری ادارات گیلان اعلام شد؛ تداوم حضور ۵۰ درصدی کارکنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان؛ با توجه به اتمام ایام نوروز و تداوم شرایط جنگی، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، همچنان تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸ الی ۱۴ اعلام شد.

بر اساس این اطلاعیه، همچنین طرح حضور ۵۰ درصدی کارکنان با اولویت دورکاری بانوان باردار و مادران شاغل طبق روال قبلی تداوم خواهد یافت.

همچنین یادآور می‌شود روزهای پنج شنبه نیز طبق روال گذشته به صورت دور کاری می باشد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که نحوه فعالیت واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان به گونه‌ای تنظیم شود که خللی در خدمت‌رسانی به مردم شریف استان ایجاد نشود.

شایان ذکر است دستورالعمل شرایط دورکاری کارکنان از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری به مدیران دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد و در این راستا اجرای این دستورالعمل برای همه دستگاه های اجرایی الزامی است.