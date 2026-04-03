به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی، اظهار داشت: ایران اسلامی در رویارویی با ابرقدرتی فرعون صفت قرار گرفته است، ابرقدرتی که بیشترین تجهیزات نظامی را دارد، بیشترین پایگاهها را در کشورهای مختلف دارد، اینجاست که امت ایران از منظر توحیدی به این باور میرسد که تنها تکیهگاه او خداوند است و ایمان راسخ به این دارد که فتح و پیروزی در سایه تکیه به خدا حاصل میشود.
ایران ابهت آمریکا را درهمشکسته است
وی عنوان کرد: امت اسلامی ایران از آن روزی که امامش به درجه رفیع شهادت نائل شد، از آن روزی که فرماندهان و دانشمندانش و مردمش به شهادت رسیدند، تا این لحظه و پس از آن، این باور را دارد که نصرت الهی همراهش بوده است، هیچگاه ما بدون پشتوانه و حمایت و نصرت الهی نمیتوانستیم در مقابل ابرقدرتی بایستیم که امروز تحلیلگران و برجستگان سیاسی و اقتصادی و نظامی اعتراف میکنند ملت ایران ابهت چنین ابرقدرتی را درهمشکسته است، این فقط باتکیهبر نصرت الهی بوده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همه ملت ایران، ایران را حرم رضوی و امام حسین (ع) میدانند، همه باور دارند که ما ملت امام حسینیم، همه اینها در سایه نصرت الهی است، گفت: برای نصرت الهی، حضورها در همه مراسمها انبوه باشد، حضور در خیابان امری لازم و ضروری است، مثل شب قدر و شب احیا هست.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به شهادت شهید دریابان «علیرضا تنگسیری»، گفت: ایشان در نظام مدیریت دریا و نظامی تحولی شگرف به وجود آورد، این اقتدار سیاسی و نظامی ما در سایه رشادتها و جان فداییهایی بوده که امثال دریابان «علیرضا تنگسیری» فداکاری کردند. همه اینها برای حفظ شرافت و کرامت این مردم بوده است، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
همه ما برای دفاع از ایران سلاح به دست میگیریم
وی تأکید کرد: البته همه اینها بهخاطر تدبیر هوشمندانه امام شهید، فرمانده کل قوا بوده است، درحالیکه در طول چندین دهه در میان گروهها و جناحهای مختلف و افراد مختلف، دل به مذاکره بسته بودند، امام شهید فرمود من مذاکره با اینها، از آمریکا تا اروپا بدبین هستم و تمام همتش را از زمان دفاع مقدس با تشکیل جهاد خودکفایی، حمایت از تجهیزات و فناوری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی، با حمایتش و با فرماندهی مستقیمش، با نظارتش، نیروهای مسلح ما را با اذن الهی به این قدرت رساندند که امروز تحلیل گیران سیاسی، اقتصادی و نظامی میگویند ترامپ عقلش را ازدستداده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: این عزیزان و این سرداران جان فدا کردند، اما این جان فدایی در سایه تدبیر و مدیریت هوشمند و بصیر آن امام عزیزشانی بود که پشت پرده را میدید، توطئههای پنهان دشمنان را میدید، درحالیکه در حال مذاکره در برجام بودند، بمباران مراکز هستهای ایران را تمرین میکردند، گنبدهای آهنین خود را برای چنین روزی تقویت میکردند، چه کسی این را میدید؟ غیر از امام شهید عظیمشان؟ که باید قرنها و سالها و دههها در ارتباط با این امام عظیمشان و تدبیرش، مدیریتش که برخاسته از تقوا و ایمان کامل و عمل صالح بود، پس راه نجات این کشور پشتیبانی از ولایتفقیه است.
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رئیس سازمان بسیج مساجد اعلام کرده که باتوجهبه درخواست مردم برای حضور در جبهه جهاد با دشمن آمریکایی و صهیونیستی در مدت یک هفته، هفت میلیون انسان جان فدا داوطلب جهاد با نیروهای اهریمنی آمریکایی و صهیونی شدهاند، در این تریبون هم اعلام خواهد شد که کسانی که مایل هستند در پویش جان فدا حضور پیدا کنند شماره یک را به عدد ۳۰۰۰۱۱۵۵ ارسال کنند، این هم یادآور همان نکتهای که امام شهید فرمود که اگر روزی این کشور به تعرض اهریمنان و دشمنان آمریکایی قرار بگیرد همه ما سلاح به دست میگیریم و در مقابل آنها از این سرزمین و این آبوخاک و این حرم رضوی و حسینی و از این ایران عزیز و محبوب دفاع میکنیم.
نظر شما