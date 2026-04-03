نحوه حضور کارکنان نفت از ۱۵ فروردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با تأکید بر تداوم اجرای بخشنامه‌های پیشین و لزوم استمرار خدمات‌رسانی، در عین حفظ امنیت و آرامش کارکنان، جزئیات درباره نحوه حضور نیروها در محل کار از تاریخ ۱۵ فروردین ماه را تشریح کرد.

رعایت حداقل درصد حضور کارکنان روزکار مطابق بخشنامه استانداری هر استان، با نظر مدیرعامل شرکت‌های تابعه، الزامی است. با این حال، در صورت نیاز عملیاتی و ضرورت نبود وقفه در ارائه خدمات، امکان افزایش حضور کارکنان نیز وجود دارد و کارکنان باید در محل کار حاضر شوند.

دیگر کارکنان روزکار، به‌ویژه با اولویت گروه‌های اشاره‌شده در اطلاعیه پیشین (از جمله کارکنان زن)، می‌توانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

در این میان، مدیران و کارکنانی که حضور آنها برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است، از شمول دورکاری خارج هستند و حضور مدیران در شهر محل خدمت الزامی اعلام شده است. تشخیص سطوح مدیریتی مشمول حضور نیز به‌عهده مقام مافوق خواهد بود.