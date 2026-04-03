یک ایران جان فدا؛ صلابت ملت توطئه دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) با اشاره به جنگ رمضان بیان کرد: ایران اسلامی با مدیریت هوشمند بحران و سرعت عمل بی سابقه در پاسخگویی حملات و انسجام ملی در سایه هماهنگی با محور مقاومت شامل یمن، لبنان و ...‌. تمام معادلات دشمن را برهم زد.

وی ایستادگی‌مردم و نیروهای مسلح را باشکوه توصیف کر و افزود: امروز شاهد هستیم‌که با ضربات مهلک نیروهای مسلح، ارتش رژیم صهیونیستی دچار فرسایش شده آمریکا با محدودیت های راهبردی و عدم حمایت متحدان در باتلاقی طولانی گرفتار آمده است.

امام جمعه آرادان در ادامه به دستاوردهای جنگ برای ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: دستاوردهای این جنگ ایجاد قواعد جدید منطقه ای شامل کاهش حضور آمریکا و عدم تحمل حضور رژیم صهیونی و تثبیت قدرت بازدارندگی ایران است.

شریفی نیا ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی قبل از انجام جنگ ارزیابی های نادرستی از وضعیت ایران داشتند آنها ایران را بازیگر ضعیف بعد از ترور شهید سلیمانی می دانستند که اراده ای ندارد و این برداشت غلط بعد از حوادث منطقه ای مانند شهادت شهیدان نصرالله و سلیمانی و ... و حوادث سوریه و ... تقویت شد و دشمن فکر می کرد ایران در ضعف کامل است.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه هرچند ایران بر دشمن فائق آمد اما تمرکز در پاسخدهی به سرزمین های آشغالی این تصور برای آمریکایی ها تثبیت کرد که ایران قادر به پاسخ گسترده نیست لذا لابی های صهیونی ترامپ را به سوی جنگ سوق دادند.

امام جمعه آرادان با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه خیابان تاکید کرد: هدف دشمن ضربه اساسی به ایران برای تحول عظیم مشابه تجربه ونزوئلا بود به زعم آنها با ضربه اولیه به مراکز فرماندهی و شهادت رهبر شهید انقلاب و زیرساخت ها، آشوب داخلی صورت می‌گیرد اما شاهد بودیم که اینطور نشد.

شریفی نیا افزود: مردم ما نزدیک به ۴۰ روز است که خیابان را در دست دارد و از سوی دیگر ضربه قدرتمند ایران نه تنها دشمن را غافلگیر کرد بله فرصت را برای بازیابی ارکان تصمیم گیری در کشورمان فراهم ساخت و همه توطئه های دشمن بر هم ریخت.

وی با بیان اینکه تحولات امروز نشان داد نه تنها ایران اسلامی تاب آوری بالایی دارد بلکه قادر است در شرایط بحرانی با مدیریت هوشمند ابتکار عمل را به دست بگیرد و دشمن را گرفتار سازد تاکید کرد: از همه مردم متدین و خداجوی شهرستان بابت حضور یکپارچه در صحنه خیابان و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردانی کرده و امیدواریم این حضورها تا شکست کامل دشمن ادامه داشته باشد.

امام جمعه آرادان از راه اندازی پویش جان فدا در کشورمان بیان کرد: نام نویسی هشت میلیون نفر در این پویش آن هم در سه روز برای مقابله مردم قهرمان ایران با دشمن مستکبر نشان از استقامت و ایستادگی ملت ایران اسلامی در برابر دشمن با تجربه جنگ هشت ساله دفاع مقدس دارد.