امام جمعه آرادان: کارگران و معلمان فراموش نشوند

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کارگران و معلمان از دوران مبارزات انقلاب، تا پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، جنگ اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه و رمضان و ... همواره نقش ویژه ای داشتند تاکید کرد: باید در هفته معلم و کارگر، نسبت به این قشر ادای احترام کرد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه عمده قشر مردم شهرستان از راه کارگری کارخانه ها، مجموعه های تولیدی و صنعتی، دام و کشاورزی و ... ارتزاق می کنند، گفت: کارگران در اجتماعات دو ماه اخیر شب های اقتدار آرادان نیز نقش پررنگی داشتند که قابل تقدیر است.

شریفی همچنین با اشاره به اهمیت خدمت رسانی به جامعه بیان کرد: هر کسی به هر نحوی و در هر لباسی به مردم و جامعه خدمت کند، خدای متعال او را از آتش خشم خودش حفظ خواهد کرد و او را از اهل بهشت می داند.

وی مقام معلمان را هم گرامی داشت و با قدردانی از برنامه های این هفته که تا امروز برگزار شد، بیان کرد: گرامی داشت مقام معلم برهمگان واجب است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در زمان حیات مبارک شان نسبت به پویش ایران همدل تاکیدات زیادی داشتند، گفت: از آنجا که بسیاری از هموطنان ما از بمباران دشمنان خبیث ایران، آسیب دیدند و چقدر خوب است که پویش ایران همدل با هدف کمک به این هموطنان مورد توجه مردم قرار گیرد.