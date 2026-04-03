۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

امام جمعه سیراف: مردم با اقتدار در صحنه ایستاده است

بوشهر- امام جمعه سیراف با بیان اینکه تدابیر جنگی ایران یک طراحی چند لایه با محورهای راهبردی است گفت: با اقتدار ایستاده‌ایم و با اعتماد به مسئولان گوش به فرمان رهبریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف با بیان اینکه در جنگ وجودی نیروی تراز کسی است که در نقطه تعادل قرار دارد اظهار کرد: قرآن کریم به چهار نوع انحراف از خط اصیل ولایت پذیری در جنگ اشاره دارد و مرجفون، مدهنون، مستعجلون و معوقون از همین قبیل است.

وی اضافه کرد: نیروی تراز در جنگ نه از هیاهو می ترسد، نه بر سر اصول معامله می کند، نه در اقدام یک قدم جلوتر از رهبر و نه یک قدم عقب می ماند.

امام جمعه سیراف اظهار داشت: در جنگ فرسایشی کنونی، ایران راهبرد رساندن دشمن به نقطه استیصال را دنبال می کند در حالی که دشمن با محدودیت هایی چون جام جهانی، انتخابات میان دوره‌ای و جهش قیمت نفت روبرو است.

وی با اشاره به اینکه تدابیر جنگی ایران در برابر امریکا یک طراحی چند لایه در پنج محور راهبردی است تصریح کرد: هماهنگی متمرکز در جبهه مقاومت، ضربه به زیرساخت های نظامی دشمن، برهم زدن محاسبات میان نبردی و استفاده از ترکیبی متنوع از تاکتیک و تسلیحات، از جمله این راهبردها است.

تغییر معادلات جنگ به نفع ایران

عاشوری ادامه داد: عملیات های ایران نشان می دهد که ایران توانسته منابع تهدید مستقیم دشمن را از مرزهای خود دور کند و معادلات جنگ را به طور اساسی به نفع ایران تغییر دهد.

حجت‌الاسلام عاشوری خاطر نشان کرد: ورود یمن به نبرد با تکیه بر موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و تجربه گرانبهای مقاومت، نقطه عطفی در تحولات جنگ رمضان به شمار می رود.

وی گفت: تحمل پذیری اقتصادی ایران به مراتب بالاتر از رقبای منطقه ای است و عدم تقارن هزینه ها در طول زمان به نفع ایران عمل می‌کند.

خطیب جمعه سیراف بیان داشت: ما به مسئولان اعتماد کامل داریم، گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم، محکم و با اقتدار ایستاده ایم، از ستون خیمه انقلاب محافظت می کنیم و از نیروهای مقتدر مسلح و مردم که میدان دار جنگ هستند تشکر می کنیم.

کد مطلب 6790391

